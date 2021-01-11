***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu
11.01.2021 14:42
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
2020 Performans Sunum Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/900006
BIST
15:011.553
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 12,76
|Açılış
|: 1.540
|
|Önceki Kapanış
|: 1.541
|
1.557
En Düşük
1.537
15:017,4411
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 0,0679
|Açılış
|: 7,4400
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3500
|
7,5000
En Düşük
7,3310
15:019,0532
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0276
|Açılış
|: 9,0450
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0000
|
9,1437
En Düşük
8,9378
15:01442,28
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 4,16
|Açılış
|: 442,28
|
|Önceki Kapanış
|: 438,12
|
445,65
En Düşük
430,95
BIST En Aktif Hisseler14:59
|FROTO
|148,50
|204.682.679
|% 10,00
|
|KONYA
|1.324,40
|44.183.312
|% 10,00
|
|FORMT
|5,39
|19.396.159
|% 10,00
|
|YAPRK
|88,55
|17.749.204
|% 10,00
|
|YBTAS
|16.841,10
|463.469
|% 10,00
|
|ATSYH
|7,65
|1.033.959
|% -10,00
|
|SNKRN
|25,48
|998.128
|% -9,96
|
|EPLAS
|33,16
|1.809.832
|% -9,89
|
|MZHLD
|33,80
|1.006.196
|% -9,87
|
|BRYAT
|470,00
|6.780.626
|% -9,62
|
|KOZAL
|122,10
|2.556.492.205
|% 2,61
|
|EKGYO
|2,56
|1.172.626.887
|% 0,79
|
|SKBNK
|1,66
|896.373.314
|% 3,11
|
|TCELL
|17,12
|803.752.268
|% 1,60
|
|KOZAA
|17,13
|751.390.414
|% 4,58
|
|SKBNK
|1,66
|896.373.314
|% 3,11
|
|EKGYO
|2,56
|1.172.626.887
|% 0,79
|
|OZGYO
|2,68
|511.124.011
|% 5,51
|
|TSKB
|1,84
|225.181.112
|% 0,00
|
|PETKM
|5,32
|650.884.372
|% 1,14
|
|14:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4344
|7,4391
|% 0,89
|
|Euro
|9,0439
|9,0514
|% 0,29
|
|Sterlin
|10,0203
|10,0705
|% 0,50
|
|Frank
|8,3293
|8,3794
|% 0,40
|
|Riyal
|1,9781
|1,9881
|% 0,96
|
|14:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.850
|1.851
|2,52
|
|Altın Gr.
|442
|442
|3,87
|
|Cumhuriyet
|2.934
|2.978
|-35,00
|
|Tam
|2.921
|2.993
|-30,39
|
|Yarım
|1.412
|1.448
|-14,70
|
|Çeyrek
|708
|724
|-7,35
|
|Gümüş.Ons
|25,13
|25,17
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|6,00
|6,01
|0,01
|
|B. Petrol
|55,26
|55,26
|-0,73
|
Seans Raporu
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