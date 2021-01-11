***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu
11.01.2021 14:42
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
2020 Performans Sunum Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/900007
BIST
14:311.554
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 13,88
|Açılış
|: 1.540
|
|Önceki Kapanış
|: 1.541
|
1.557
En Düşük
1.537
14:317,4462
En Yüksek
|Değişim
|: 0,99%
|| 0,0730
|Açılış
|: 7,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3500
|
7,5000
En Düşük
7,3310
14:319,0650
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0394
|Açılış
|: 9,0250
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0000
|
9,1437
En Düşük
8,9378
14:31441,79
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 3,67
|Açılış
|: 441,79
|
|Önceki Kapanış
|: 438,12
|
445,65
En Düşük
430,95
BIST En Aktif Hisseler14:31
|FROTO
|148,50
|203.647.931
|% 10,00
|
|FORMT
|5,39
|19.377.003
|% 10,00
|
|KONYA
|1.324,40
|43.559.519
|% 10,00
|
|YAPRK
|88,55
|17.714.847
|% 10,00
|
|YBTAS
|16.841,10
|463.469
|% 10,00
|
|ATSYH
|7,65
|1.033.959
|% -10,00
|
|SNKRN
|25,48
|998.128
|% -9,96
|
|EPLAS
|33,16
|1.809.832
|% -9,89
|
|MZHLD
|33,80
|1.006.196
|% -9,87
|
|BRYAT
|470,00
|6.780.626
|% -9,62
|
|KOZAL
|121,90
|2.413.600.220
|% 2,44
|
|EKGYO
|2,55
|1.120.777.558
|% 0,39
|
|SKBNK
|1,67
|874.241.840
|% 3,73
|
|TCELL
|17,14
|778.933.597
|% 1,72
|
|KOZAA
|17,21
|707.862.933
|% 5,07
|
|SKBNK
|1,67
|874.241.840
|% 3,73
|
|EKGYO
|2,55
|1.120.777.558
|% 0,39
|
|OZGYO
|2,71
|491.221.304
|% 6,69
|
|PETKM
|5,33
|622.578.295
|% 1,33
|
|TSKB
|1,85
|214.267.942
|% 0,54
|
|14:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4410
|7,4462
|% 0,99
|
|Euro
|9,0559
|9,0650
|% 0,44
|
|Sterlin
|9,9871
|10,0371
|% 0,16
|
|Frank
|8,3062
|8,3563
|% 0,13
|
|Riyal
|1,9731
|1,9830
|% 0,70
|
|14:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.851
|1.851
|2,82
|
|Altın Gr.
|442
|442
|3,51
|
|Cumhuriyet
|2.934
|2.978
|-35,00
|
|Tam
|2.921
|2.994
|-29,19
|
|Yarım
|1.412
|1.448
|-14,11
|
|Çeyrek
|708
|724
|-7,06
|
|Gümüş.Ons
|25,15
|25,18
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|6,00
|6,01
|0,01
|
|B. Petrol
|55,20
|55,20
|-0,79
|
Seans Raporu
14:31
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