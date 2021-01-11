***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu
11.01.2021 14:42
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
2020 Performans Sunum Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/900012
BIST
14:321.555
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 14,27
|Açılış
|: 1.540
|
|Önceki Kapanış
|: 1.541
|
1.557
En Düşük
1.537
14:327,4489
En Yüksek
|Değişim
|: 1,03%
|| 0,0757
|Açılış
|: 7,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3500
|
7,5000
En Düşük
7,3310
14:329,0680
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0424
|Açılış
|: 9,0250
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0000
|
9,1437
En Düşük
8,9378
14:32441,79
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 3,67
|Açılış
|: 441,79
|
|Önceki Kapanış
|: 438,12
|
445,65
En Düşük
430,95
BIST En Aktif Hisseler14:30
|FROTO
|148,50
|203.342.763
|% 10,00
|
|KONYA
|1.324,40
|43.559.519
|% 10,00
|
|FORMT
|5,39
|19.360.537
|% 10,00
|
|YAPRK
|88,55
|17.714.847
|% 10,00
|
|YBTAS
|16.841,10
|463.469
|% 10,00
|
|ATSYH
|7,65
|1.033.959
|% -10,00
|
|SNKRN
|25,48
|998.128
|% -9,96
|
|EPLAS
|33,16
|1.809.832
|% -9,89
|
|MZHLD
|33,80
|1.006.196
|% -9,87
|
|BRYAT
|470,00
|6.780.626
|% -9,62
|
|KOZAL
|121,60
|2.407.856.908
|% 2,18
|
|EKGYO
|2,56
|1.120.505.014
|% 0,79
|
|SKBNK
|1,67
|856.322.290
|% 3,73
|
|TCELL
|17,16
|776.526.468
|% 1,84
|
|KOZAA
|17,15
|705.937.827
|% 4,70
|
|SKBNK
|1,67
|856.322.290
|% 3,73
|
|EKGYO
|2,56
|1.120.505.014
|% 0,79
|
|OZGYO
|2,70
|490.601.365
|% 6,30
|
|PETKM
|5,33
|622.332.118
|% 1,33
|
|TSKB
|1,85
|214.072.363
|% 0,54
|
|14:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4416
|7,4479
|% 1,01
|
|Euro
|9,0575
|9,0662
|% 0,45
|
|Sterlin
|9,9821
|10,0322
|% 0,11
|
|Frank
|8,3038
|8,3539
|% 0,10
|
|Riyal
|1,9729
|1,9828
|% 0,69
|
|14:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.850
|1.850
|1,78
|
|Altın Gr.
|442
|442
|4,02
|
|Cumhuriyet
|2.934
|2.978
|-35,00
|
|Tam
|2.920
|2.993
|-30,19
|
|Yarım
|1.411
|1.448
|-14,60
|
|Çeyrek
|708
|724
|-7,30
|
|Gümüş.Ons
|25,11
|25,15
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|6,01
|6,02
|0,02
|
|B. Petrol
|55,18
|55,18
|-0,81
|
Seans Raporu
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