***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu
11.01.2021 14:33
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
2020 Performans Sunum Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899946
BIST
17:101.533
En Yüksek
|Değişim
|: -0,49%
|| -7,61
|Açılış
|: 1.540
|
|Önceki Kapanış
|: 1.541
|
1.557
En Düşük
1.528
17:107,5166
En Yüksek
|Değişim
|: 1,94%
|| 0,1434
|Açılış
|: 7,5050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3500
|
7,5233
En Düşük
7,3310
17:109,1327
En Yüksek
|Değişim
|: 1,19%
|| 0,1071
|Açılış
|: 9,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0000
|
9,1437
En Düşük
8,9378
17:10443,43
En Yüksek
|Değişim
|: 1,21%
|| 5,31
|Açılış
|: 443,71
|
|Önceki Kapanış
|: 438,12
|
445,65
En Düşük
430,95
BIST En Aktif Hisseler17:10
|FROTO
|148,50
|265.677.018
|% 10,00
|
|FORMT
|5,39
|20.035.694
|% 10,00
|
|TURGG
|146,30
|102.987.568
|% 10,00
|
|KONYA
|1.324,40
|135.832.935
|% 10,00
|
|YAPRK
|88,55
|18.122.354
|% 10,00
|
|ATSYH
|7,65
|1.033.959
|% -10,00
|
|SNKRN
|25,48
|998.128
|% -9,96
|
|EPLAS
|33,16
|1.809.832
|% -9,89
|
|MZHLD
|33,80
|1.006.196
|% -9,87
|
|GRNYO
|3,93
|40.208.230
|% -9,86
|
|KOZAL
|118,80
|3.179.807.187
|% -0,17
|
|EKGYO
|2,49
|1.798.980.636
|% -1,97
|
|GARAN
|10,44
|1.176.679.753
|% -2,97
|
|SKBNK
|1,62
|1.120.485.395
|% 0,62
|
|TCELL
|16,86
|1.027.108.849
|% 0,06
|
|EKGYO
|2,49
|1.798.980.636
|% -1,97
|
|SKBNK
|1,62
|1.120.485.395
|% 0,62
|
|OZGYO
|2,67
|585.853.840
|% 5,12
|
|IHLGM
|1,36
|251.276.059
|% -2,86
|
|TSKB
|1,81
|309.327.486
|% -1,63
|
|17:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5098
|7,5166
|% 1,94
|
|Euro
|9,1239
|9,1327
|% 1,19
|
|Sterlin
|10,0967
|10,1474
|% 1,26
|
|Frank
|8,3994
|8,4500
|% 1,25
|
|Riyal
|1,9963
|2,0063
|% 1,88
|
|17:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.833
|1.834
|-14,61
|
|Altın Gr.
|444
|444
|5,59
|
|Cumhuriyet
|2.944
|2.989
|-24,00
|
|Tam
|2.930
|3.004
|-19,35
|
|Yarım
|1.416
|1.453
|-9,36
|
|Çeyrek
|710
|727
|-4,68
|
|Gümüş.Ons
|24,63
|24,66
|-0,66
|
|Gümüş Gr.
|5,99
|6,00
|-0,00
|
|B. Petrol
|55,24
|55,24
|-0,75
|