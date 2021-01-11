***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu
11.01.2021 14:41
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
2020 Performans Sunum Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899997
BIST
17:331.537
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -3,51
|Açılış
|: 1.540
|
|Önceki Kapanış
|: 1.541
|
1.557
En Düşük
1.522
17:337,5115
En Yüksek
|Değişim
|: 1,88%
|| 0,1383
|Açılış
|: 7,5050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3500
|
7,5233
En Düşük
7,3310
17:339,1282
En Yüksek
|Değişim
|: 1,14%
|| 0,1026
|Açılış
|: 9,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0000
|
9,1437
En Düşük
8,9378
17:33444,39
En Yüksek
|Değişim
|: 1,43%
|| 6,27
|Açılış
|: 444,39
|
|Önceki Kapanış
|: 438,12
|
445,65
En Düşük
430,95
BIST En Aktif Hisseler17:33
|FROTO
|148,50
|298.873.583
|% 10,00
|
|TURGG
|146,30
|107.042.108
|% 10,00
|
|FORMT
|5,39
|20.286.242
|% 10,00
|
|KONYA
|1.324,40
|154.233.577
|% 10,00
|
|YAPRK
|88,55
|18.131.386
|% 10,00
|
|ATSYH
|7,65
|1.033.959
|% -10,00
|
|SNKRN
|25,48
|998.128
|% -9,96
|
|EPLAS
|33,16
|1.809.832
|% -9,89
|
|MZHLD
|33,80
|1.006.196
|% -9,87
|
|GRNYO
|3,93
|40.326.924
|% -9,86
|
|KOZAL
|119,50
|3.288.240.724
|% 0,42
|
|EKGYO
|2,49
|1.920.618.551
|% -1,97
|
|GARAN
|10,42
|1.384.198.386
|% -3,16
|
|SKBNK
|1,63
|1.197.241.717
|% 1,24
|
|TCELL
|16,77
|1.114.608.362
|% -0,47
|
|EKGYO
|2,49
|1.920.618.551
|% -1,97
|
|SKBNK
|1,63
|1.197.241.717
|% 1,24
|
|OZGYO
|2,69
|599.719.962
|% 5,91
|
|IHLGM
|1,36
|302.328.381
|% -2,86
|
|TSKB
|1,81
|341.235.068
|% -1,63
|
|17:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5041
|7,5115
|% 1,88
|
|Euro
|9,1210
|9,1282
|% 1,14
|
|Sterlin
|10,1009
|10,1516
|% 1,31
|
|Frank
|8,4069
|8,4575
|% 1,34
|
|Riyal
|1,9968
|2,0068
|% 1,91
|
|17:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.833
|1.834
|-14,61
|
|Altın Gr.
|444
|444
|5,59
|
|Cumhuriyet
|2.944
|2.989
|-24,00
|
|Tam
|2.930
|3.004
|-19,35
|
|Yarım
|1.416
|1.453
|-9,36
|
|Çeyrek
|710
|727
|-4,68
|
|Gümüş.Ons
|24,63
|24,66
|-0,66
|
|Gümüş Gr.
|5,99
|6,00
|-0,00
|
|B. Petrol
|55,24
|55,24
|-0,75
|