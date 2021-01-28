***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu
28.01.2021 16:43
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bağımsız Denetimdem Geçmiş Performans Sunum Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/905346
BIST
16:321.469
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 1,86
|Açılış
|: 1.453
|
|Önceki Kapanış
|: 1.467
|
1.481
En Düşük
1.431
16:327,3802
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -0,0337
|Açılış
|: 7,3850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3870
|
7,4312
En Düşük
7,3569
16:328,9444
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -0,0337
|Açılış
|: 8,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9450
|
8,9962
En Düşük
8,9183
16:32437,00
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -1,93
|Açılış
|: 436,93
|
|Önceki Kapanış
|: 438,93
|
439,28
En Düşük
434,96
BIST En Aktif Hisseler16:32
|PKENT
|1.386,00
|2.487.061
|% 10,00
|
|ISBIR
|4.054,10
|2.854.086
|% 10,00
|
|KONTR
|53,30
|283.352.950
|% 9,99
|
|VERTU
|25,34
|145.140.893
|% 9,98
|
|MERIT
|144,40
|1.563.169
|% 9,98
|
|AYCES
|83,40
|3.502.633
|% -9,98
|
|INVEO
|133,70
|19.431.958
|% -9,97
|
|YAPRK
|102,20
|1.552.827
|% -9,96
|
|SNKRN
|24,08
|350.268
|% -9,95
|
|KAPLM
|36,70
|5.148.022
|% -9,92
|
|GARAN
|9,17
|1.898.420.459
|% 0,66
|
|EKGYO
|2,31
|1.652.101.179
|% -1,70
|
|KOZAL
|113,80
|1.233.237.949
|% 0,26
|
|KRDMD
|6,69
|1.223.844.331
|% 2,92
|
|ODAS
|3,77
|1.153.585.627
|% -3,83
|
|EKGYO
|2,31
|1.652.101.179
|% -1,70
|
|TSKB
|1,78
|664.182.303
|% -0,56
|
|ODAS
|3,77
|1.153.585.627
|% -3,83
|
|YKBNK
|2,88
|803.765.924
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,37
|309.356.873
|% -0,72
|
|16:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3772
|7,3802
|% -0,45
|
|Euro
|8,9388
|8,9444
|% -0,38
|
|Sterlin
|10,0528
|10,1032
|% -0,58
|
|Frank
|8,2580
|8,3078
|% -0,57
|
|Riyal
|1,9644
|1,9742
|% -0,30
|
|16:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.839
|1.840
|-1,68
|
|Altın Gr.
|437
|437
|-1,85
|
|Cumhuriyet
|2.900
|2.943
|-7,00
|
|Tam
|2.886
|2.959
|-4,82
|
|Yarım
|1.395
|1.431
|-2,33
|
|Çeyrek
|700
|716
|-1,17
|
|Gümüş.Ons
|25,23
|25,27
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|6,00
|6,01
|0,01
|
|B. Petrol
|55,37
|55,37
|-0,16
|
Seans Raporu
16:32
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