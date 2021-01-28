***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu
28.01.2021 16:43
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bağımsız Denetimdem Geçmiş Performans Sunum Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/905365
BIST
16:311.469
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 1,90
|Açılış
|: 1.453
|
|Önceki Kapanış
|: 1.467
|
1.481
En Düşük
1.431
16:317,3802
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -0,0337
|Açılış
|: 7,3850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3870
|
7,4312
En Düşük
7,3569
16:318,9444
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -0,0337
|Açılış
|: 8,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9450
|
8,9962
En Düşük
8,9183
16:31436,93
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -2,00
|Açılış
|: 436,93
|
|Önceki Kapanış
|: 438,93
|
439,28
En Düşük
434,96
BIST En Aktif Hisseler16:31
|PKENT
|1.386,00
|2.487.061
|% 10,00
|
|ISBIR
|4.054,10
|2.854.086
|% 10,00
|
|KONTR
|53,30
|283.216.875
|% 9,99
|
|VERTU
|25,34
|145.090.441
|% 9,98
|
|MERIT
|144,40
|1.563.169
|% 9,98
|
|AYCES
|83,40
|3.502.633
|% -9,98
|
|KAPLM
|36,68
|5.067.689
|% -9,97
|
|INVEO
|133,70
|19.431.958
|% -9,97
|
|YAPRK
|102,20
|1.552.827
|% -9,96
|
|SNKRN
|24,08
|350.268
|% -9,95
|
|GARAN
|9,15
|1.880.267.692
|% 0,44
|
|EKGYO
|2,30
|1.635.989.818
|% -2,13
|
|KOZAL
|113,20
|1.214.845.613
|% -0,26
|
|KRDMD
|6,66
|1.195.838.530
|% 2,46
|
|ODAS
|3,77
|1.147.107.917
|% -3,83
|
|EKGYO
|2,30
|1.635.989.818
|% -2,13
|
|TSKB
|1,78
|663.961.704
|% -0,56
|
|ODAS
|3,77
|1.147.107.917
|% -3,83
|
|YKBNK
|2,87
|790.799.645
|% -0,35
|
|IHLGM
|1,37
|309.293.029
|% -0,72
|
|16:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3772
|7,3802
|% -0,45
|
|Euro
|8,9388
|8,9444
|% -0,38
|
|Sterlin
|10,0553
|10,1058
|% -0,55
|
|Frank
|8,2589
|8,3087
|% -0,56
|
|Riyal
|1,9646
|1,9744
|% -0,29
|
|16:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.838
|1.839
|-2,61
|
|Altın Gr.
|437
|437
|-1,85
|
|Cumhuriyet
|2.900
|2.943
|-7,00
|
|Tam
|2.886
|2.959
|-4,82
|
|Yarım
|1.395
|1.431
|-2,33
|
|Çeyrek
|700
|716
|-1,17
|
|Gümüş.Ons
|25,23
|25,26
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|6,00
|6,01
|0,01
|
|B. Petrol
|55,38
|55,38
|-0,15
|
Seans Raporu
16:31
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