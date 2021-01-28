***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu
28.01.2021 16:43
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bağımsız Denetimdem Geçmiş Performans Sunum Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/905370
BIST
16:371.472
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 5,42
|Açılış
|: 1.453
|
|Önceki Kapanış
|: 1.467
|
1.481
En Düşük
1.431
16:377,3775
En Yüksek
|Değişim
|: -0,49%
|| -0,0364
|Açılış
|: 7,3850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3870
|
7,4312
En Düşük
7,3569
16:378,9469
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -0,0312
|Açılış
|: 8,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9450
|
8,9962
En Düşük
8,9183
16:37436,67
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
|| -2,27
|Açılış
|: 436,67
|
|Önceki Kapanış
|: 438,93
|
439,28
En Düşük
434,96
BIST En Aktif Hisseler16:37
|PKENT
|1.386,00
|2.487.061
|% 10,00
|
|ISBIR
|4.054,10
|2.854.086
|% 10,00
|
|KONTR
|53,30
|283.443.240
|% 9,99
|
|VERTU
|25,34
|145.201.810
|% 9,98
|
|MERIT
|144,40
|1.563.169
|% 9,98
|
|AYCES
|83,40
|3.502.633
|% -9,98
|
|INVEO
|133,70
|19.431.958
|% -9,97
|
|YAPRK
|102,20
|1.552.827
|% -9,96
|
|SNKRN
|24,08
|350.268
|% -9,95
|
|ATSYH
|7,45
|1.191.273
|% -9,92
|
|GARAN
|9,20
|1.914.394.579
|% 0,99
|
|EKGYO
|2,32
|1.662.787.512
|% -1,28
|
|KOZAL
|113,90
|1.244.566.738
|% 0,35
|
|KRDMD
|6,70
|1.229.498.283
|% 3,08
|
|ODAS
|3,78
|1.158.659.810
|% -3,57
|
|EKGYO
|2,32
|1.662.787.512
|% -1,28
|
|TSKB
|1,79
|669.176.363
|% 0,00
|
|ODAS
|3,78
|1.158.659.810
|% -3,57
|
|YKBNK
|2,89
|815.330.422
|% 0,35
|
|IHLGM
|1,38
|311.914.206
|% 0,00
|
|16:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3713
|7,3775
|% -0,49
|
|Euro
|8,9393
|8,9469
|% -0,35
|
|Sterlin
|10,0567
|10,1071
|% -0,54
|
|Frank
|8,2569
|8,3066
|% -0,59
|
|Riyal
|1,9636
|1,9734
|% -0,34
|
|16:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.856
|1.856
|15,07
|
|Altın Gr.
|437
|437
|-1,97
|
|Cumhuriyet
|2.900
|2.944
|-6,00
|
|Tam
|2.886
|2.958
|-6,33
|
|Yarım
|1.395
|1.431
|-3,06
|
|Çeyrek
|700
|715
|-1,53
|
|Gümüş.Ons
|26,06
|26,10
|0,88
|
|Gümüş Gr.
|6,02
|6,02
|0,02
|
|B. Petrol
|55,69
|55,69
|0,16
|
Seans Raporu
16:37
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16:52XU100
Endeks 1, 473 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 41 üstünde . İşlem hacmi 27, 457.00 milyon TL de
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16:52AVGYO
Yüzde 4.75 oranında artışla 3.97 lira fiyatla işlem gören hissede 957, 733 adet işlem
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16:48NTHOL
Yüzde 4.04 oranında artışla 3.86 lira fiyatla işlem gören hissede 26, 685, 319 adet işlem
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16:47
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TTKOM, SAHOL, ISCTR
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16:47XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 0, 21 artarak (% 0.02 ) 1, 298