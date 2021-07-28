***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu
28.07.2021 12:13
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
08/07/2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PERFORMANS SUNUM RAPORU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/952224
BIST
12:131.366
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 6,36
|Açılış
|: 1.359
|
|Önceki Kapanış
|: 1.360
|
1.366
En Düşük
1.359
12:138,5575
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0015
|Açılış
|: 8,5600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5680
|
8,5735
En Düşük
8,5431
12:1310,1238
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0016
|Açılış
|: 10,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1000
|
10,1430
En Düşük
10,0950
12:13495,75
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,60
|Açılış
|: 495,75
|
|Önceki Kapanış
|: 495,15
|
498,12
En Düşük
494,56
BIST En Aktif Hisseler12:13
|KATMR
|3,19
|49.434.238
|% 10,00
|
|EDATA
|12,44
|24.065.023
|% 9,99
|
|KTSKR
|18,21
|12.691.100
|% 9,96
|
|KARYE
|10,75
|57.898.231
|% 9,92
|
|IDGYO
|2,55
|40.065.995
|% 9,91
|
|YAYLA
|4,82
|71.626.208
|% -9,91
|
|EPLAS
|21,46
|1.450.726
|% -4,03
|
|ORMA
|25,50
|10.328
|% -3,77
|
|BRMEN
|1,90
|19.357
|% -3,55
|
|METUR
|6,98
|76.437.949
|% -3,46
|
|GARAN
|8,23
|280.834.870
|% 0,37
|
|THYAO
|12,51
|231.024.186
|% -0,32
|
|KRDMD
|7,52
|219.443.244
|% 0,40
|
|EREGL
|18,60
|217.860.627
|% 0,65
|
|PETKM
|5,54
|209.156.086
|% -0,72
|
|YKBNK
|2,29
|160.072.280
|% 0,88
|
|DOHOL
|2,54
|100.581.336
|% -0,39
|
|PETKM
|5,54
|209.156.086
|% -0,72
|
|GARAN
|8,23
|280.834.870
|% 0,37
|
|KARSN
|3,98
|135.832.957
|% 0,76
|
|12:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5559
|8,5575
|% -0,02
|
|Euro
|10,1193
|10,1238
|% 0,02
|
|Sterlin
|11,8509
|11,9103
|% 0,06
|
|Frank
|9,3276
|9,3838
|% 0,07
|
|Riyal
|2,2749
|2,2863
|% -0,02
|
|12:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.801
|1.802
|2,50
|
|Altın Gr.
|495
|496
|0,37
|
|Cumhuriyet
|3.287
|3.337
|-6,00
|
|Tam
|3.272
|3.354
|-3,72
|
|Yarım
|1.581
|1.623
|-1,79
|
|Çeyrek
|793
|811
|-0,90
|
|Gümüş.Ons
|24,80
|24,83
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|6,82
|6,84
|0,03
|
|B. Petrol
|74,17
|74,17
|0,65
|