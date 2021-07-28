***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu
28.07.2021 12:13
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
08/07/2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PERFORMANS SUNUM RAPORU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/952225
BIST
15:231.359
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,30
|Açılış
|: 1.359
|
|Önceki Kapanış
|: 1.360
|
1.368
En Düşük
1.355
15:238,5568
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0022
|Açılış
|: 8,5550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5680
|
8,5735
En Düşük
8,5341
15:2310,1000
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,0222
|Açılış
|: 10,0750
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1000
|
10,1430
En Düşük
10,0801
15:23494,38
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,77
|Açılış
|: 494,38
|
|Önceki Kapanış
|: 495,15
|
498,12
En Düşük
493,40
BIST En Aktif Hisseler15:23
|KATMR
|3,19
|50.346.282
|% 10,00
|
|EDATA
|12,44
|24.596.833
|% 9,99
|
|KTSKR
|18,21
|12.855.791
|% 9,96
|
|TUREX
|10,83
|37.923.237
|% 9,95
|
|IDGYO
|2,55
|41.692.887
|% 9,91
|
|YAYLA
|4,82
|74.435.000
|% -9,91
|
|AVHOL
|5,46
|13.907.418
|% -5,37
|
|METUR
|6,86
|89.688.164
|% -5,12
|
|TMSN
|17,41
|114.158.384
|% -3,81
|
|ORMA
|25,50
|359.244
|% -3,77
|
|GARAN
|8,19
|491.163.478
|% -0,12
|
|PETKM
|5,60
|376.771.298
|% 0,36
|
|THYAO
|12,50
|347.344.554
|% -0,40
|
|EREGL
|18,50
|346.205.158
|% 0,11
|
|KRDMD
|7,51
|331.873.966
|% 0,27
|
|YKBNK
|2,26
|306.193.874
|% -0,44
|
|PETKM
|5,60
|376.771.298
|% 0,36
|
|KARSN
|4,03
|241.625.727
|% 2,03
|
|GARAN
|8,19
|491.163.478
|% -0,12
|
|DOHOL
|2,53
|133.615.928
|% -0,78
|
|15:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5542
|8,5568
|% -0,03
|
|Euro
|10,0922
|10,1000
|% -0,22
|
|Sterlin
|11,8312
|11,8905
|% -0,11
|
|Frank
|9,3049
|9,3609
|% -0,18
|
|Riyal
|2,2733
|2,2847
|% -0,09
|
|15:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.799
|1.799
|-0,22
|
|Altın Gr.
|494
|494
|-1,13
|
|Cumhuriyet
|3.274
|3.324
|-19,00
|
|Tam
|3.260
|3.342
|-15,76
|
|Yarım
|1.576
|1.617
|-7,62
|
|Çeyrek
|790
|808
|-3,81
|
|Gümüş.Ons
|24,78
|24,81
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|6,80
|6,80
|0,00
|
|B. Petrol
|73,81
|73,81
|0,29
|
Seans Raporu
15:23
daha fazla
-
15:38AVOD
Yüzde -3.21 oranında düşüşle 5.13 lira fiyatla işlem gören hissede 897, 177 adet işlem
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15:37EUKYO
Yüzde -3.45 oranında düşüşle 7.00 lira fiyatla işlem gören hissede 271, 604 adet işlem
-
15:36TMSN
Yüzde -3.76 oranında düşüşle 17.42 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 402, 803 adet işlem
-
15:35XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -1, 13 kaybederek (% -0.09 ) 1, 198
-
15:35
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KTSKR, HURGZ, TUREX, KATMR, EDATA, KARYE, IDGYO