***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu
29.07.2022 20:36
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bağımsız Denetimden Geçmiş Performans Sunum Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1049790
BIST
18:052.592
En Yüksek
|Değişim
|: 1,93%
|| 49,05
|Açılış
|: 2.548
|
|Önceki Kapanış
|: 2.543
|
2.594
En Düşük
2.539
18:0517,9135
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0088
|Açılış
|: 17,8995
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9400
|
18,0233
En Düşük
17,7581
18:0518,3689
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,0925
|Açılış
|: 18,1700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1800
|
18,4112
En Düşük
18,1581
18:051.017,79
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 5,19
|Açılış
|: 1.017,57
|
|Önceki Kapanış
|: 1.012,59
|
1.019,68
En Düşük
1.007,15
BIST En Aktif Hisseler18:05
|UTPYA
|12,23
|1.702.285
|% 9,98
|
|UZERB
|38,56
|1.463.070
|% 9,98
|
|KRPLS
|5,65
|551.528.428
|% 9,92
|
|BEYAZ
|11,20
|19.182.549
|% 9,91
|
|ICBCT
|6,25
|65.791.907
|% 9,84
|
|LIDFA
|8,85
|50.802.835
|% -9,97
|
|KZBGY
|70,85
|12.761.091
|% -9,97
|
|EMNIS
|35,96
|1.269.923
|% -9,96
|
|DOBUR
|58,45
|14.912.856
|% -9,94
|
|SNGYO
|5,92
|105.536.415
|% -9,89
|
|THYAO
|50,40
|3.141.474.775
|% 1,41
|
|SASA
|44,48
|2.123.102.396
|% 6,51
|
|SISE
|21,82
|1.897.987.948
|% 2,73
|
|FROTO
|302,80
|1.422.269.458
|% 6,25
|
|TUPRS
|268,40
|1.270.105.252
|% 4,31
|
|EKGYO
|3,09
|850.333.704
|% -1,90
|
|SKBNK
|1,71
|393.805.482
|% 6,21
|
|YKBNK
|4,75
|932.274.867
|% 2,37
|
|TSKB
|2,64
|367.397.787
|% 1,15
|
|ODAS
|3,73
|503.912.346
|% 0,27
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9111
|17,9135
|% -0,05
|
|Euro
|18,3127
|18,3689
|% 0,51
|
|Sterlin
|21,7756
|21,8848
|% 0,01
|
|Frank
|18,7695
|18,8825
|% 0,33
|
|Riyal
|4,7592
|4,7830
|% -0,02
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.766
|1.766
|10,44
|
|Altın Gr.
|1.017
|1.018
|4,97
|
|Cumhuriyet
|6.711
|6.812
|2,00
|
|Tam
|6.777
|6.865
|31,00
|
|Yarım
|3.302
|3.356
|15,00
|
|Çeyrek
|1.656
|1.678
|8,00
|
|Gümüş.Ons
|20,32
|20,40
|0,35
|
|Gümüş Gr.
|11,72
|11,74
|0,19
|
|B. Petrol
|104
|104
|1,96
|
Seans Raporu
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