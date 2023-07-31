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***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu

31.07.2023 21:13
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu


***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu )

Türkçe
Performans Sunuş Raporu

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Bağımsız Denetimden Geçmiş Performas Sunum Raporu



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1178227


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
SMRTG 64,35 596.509.957 % 10,00  
HUNER 11,00 384.983.489 % 10,00  
ISDMR 40,48 836.238.117 % 10,00  
ALFAS 841,50 1.430.188.417 % 10,00  
AYDEM 19,80 366.840.470 % 10,00  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 26,9103 26,9538 % 0,18  
Euro 29,5795 29,6976 % 0,51  
Sterlin 34,4724 34,6453 % 0,17  
Frank 30,7761 30,9615 % 0,16  
Riyal 7,1580 7,1939 % 0,16  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.965 1.966 -0,25  
Altın Gr. 1.702 1.703 3,04  
Cumhuriyet 11.348 11.519 23,00  
Tam 11.050 11.169 -1,00  
Yarım 5.530 5.610 -1,00  
Çeyrek 2.765 2.805 0,00  
Gümüş.Ons 24,74 24,77 -0,01  
Gümüş Gr. 21,43 21,46 0,03  
B. Petrol 85,31 85,31 0,00  
Seans Raporu 18:05
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