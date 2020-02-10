***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
10.02.2020 20:27
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
aylık
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/818285
BIST
18:05118.342
En Yüksek
|Değişim
|: -2,21%
|| -2.673,62
|Açılış
|: 120.459
|
|Önceki Kapanış
|: 121.015
|
121.190
En Düşük
116.648
18:056,0160
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| -0,0003
|Açılış
|: 6,0190
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0130
|
6,0250
En Düşük
5,9746
18:056,5719
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,0167
|Açılış
|: 6,5790
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5850
|
6,5982
En Düşük
6,5480
18:05304,32
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,57
|Açılış
|: 304,32
|
|Önceki Kapanış
|: 303,75
|
305,41
En Düşük
301,79
BIST En Aktif Hisseler
|ARDYZ
|9,15
|49.443.370
|% 19,92
|
|DESA
|5,95
|51.581.203
|% 15,76
|
|SAYAS
|3,13
|10.651.574
|% 14,65
|
|TSPOR
|3,53
|1.016.623.785
|% 11,36
|
|RYSAS
|11,00
|22.925.506
|% 10,22
|
|GYHOL
|25,80
|11.161.560
|% -11,64
|
|LINK
|29,54
|4.256.544
|% -11,29
|
|DOKTA
|48,72
|69.021.018
|% -10,52
|
|INTEM
|10,16
|2.117.504
|% -10,41
|
|IZTAR
|2,97
|1.028.020
|% -10,27
|
|THYAO
|14,02
|2.173.757.251
|% -3,11
|
|TSPOR
|3,53
|1.016.623.785
|% 11,36
|
|PETKM
|3,98
|717.692.869
|% -3,16
|
|GARAN
|11,78
|659.785.823
|% -1,59
|
|ASELS
|24,12
|653.479.912
|% -1,39
|
|IHLGM
|1,24
|439.274.940
|% 0,81
|
|TSPOR
|3,53
|1.016.623.785
|% 11,36
|
|EKGYO
|1,63
|432.441.318
|% -2,98
|
|KRDMD
|2,83
|620.919.478
|% -3,41
|
|ODAS
|2,13
|461.774.965
|% -4,48
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7384
|7,7772
|% 0,12
|
|Frank
|6,1281
|6,1650
|% -0,03
|
|Riyal
|1,5977
|1,6057
|% -0,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.573
|1.573
|2,77
|
|Altın Gr.
|304
|304
|0,52
|
|Cumhuriyet
|2.017
|2.048
|7,00
|
|Tam
|2.007
|2.057
|6,95
|
|Yarım
|970
|995
|3,37
|
|Çeyrek
|487
|498
|1,68
|
|Gümüş.Ons
|17,75
|17,79
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|3,44
|3,45
|0,02
|
|B. Petrol
|53,30
|53,30
|-1,15
|