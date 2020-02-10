***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
10.02.2020 20:27
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
aylık
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/818274
BIST
11:28118.124
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -217,85
|Açılış
|: 119.505
|
|Önceki Kapanış
|: 118.342
|
119.513
En Düşük
117.827
11:286,0346
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0210
|Açılış
|: 6,0320
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0190
|
6,0358
En Düşük
6,0055
11:286,5869
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0193
|Açılış
|: 6,5780
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5790
|
6,5882
En Düşük
6,5549
11:28304,19
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,12
|Açılış
|: 304,19
|
|Önceki Kapanış
|: 304,30
|
304,38
En Düşük
302,96
BIST En Aktif Hisseler
|ARDYZ
|10,78
|171.441.811
|% 17,81
|
|SAYAS
|3,59
|5.738.103
|% 14,70
|
|BOSSA
|10,86
|21.784.327
|% 12,66
|
|FORMT
|2,75
|85.663
|% 10,00
|
|KENT
|227,00
|3.667.755
|% 9,50
|
|LINK
|27,04
|745.348
|% -8,46
|
|KRSAN
|10,30
|25.709
|% -5,42
|
|NIBAS
|5,22
|26
|% -5,09
|
|EGCEY
|0,60
|23.428
|% -4,76
|
|SALIX
|6,10
|1.726
|% -4,69
|
|THYAO
|14,04
|495.780.485
|% 0,14
|
|TSPOR
|3,68
|243.229.551
|% 4,25
|
|YKBNK
|2,99
|242.848.220
|% -4,47
|
|ASELS
|24,12
|201.264.054
|% 0,00
|
|SISE
|5,44
|180.231.850
|% 0,37
|
|YKBNK
|2,99
|242.848.220
|% -4,47
|
|ODAS
|2,11
|168.406.029
|% -0,94
|
|IHLGM
|1,26
|99.651.397
|% 1,61
|
|TSPOR
|3,68
|243.229.551
|% 4,25
|
|EKGYO
|1,62
|78.189.313
|% -0,61
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7587
|7,7976
|% 0,21
|
|Frank
|6,1447
|6,1817
|% 0,25
|
|Riyal
|1,6038
|1,6118
|% 0,32
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.567
|1.567
|-6,48
|
|Altın Gr.
|304
|304
|-0,33
|
|Cumhuriyet
|2.017
|2.048
|7,00
|
|Tam
|2.007
|2.057
|6,95
|
|Yarım
|970
|995
|3,37
|
|Çeyrek
|487
|498
|1,68
|
|Gümüş.Ons
|17,71
|17,76
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|3,44
|3,44
|-0,00
|
|B. Petrol
|53,80
|53,80
|0,53
|