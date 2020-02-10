***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
10.02.2020 20:27
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
aylık
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/818278
BIST
10:06119.116
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 774,69
|Açılış
|: 119.505
|
|Önceki Kapanış
|: 118.342
|
119.513
En Düşük
119.063
10:066,0219
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0083
|Açılış
|: 6,0190
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0130
|
6,0267
En Düşük
6,0055
10:066,5769
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0093
|Açılış
|: 6,5790
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5850
|
6,5795
En Düşük
6,5549
10:06303,49
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -0,82
|Açılış
|: 303,52
|
|Önceki Kapanış
|: 304,30
|
304,38
En Düşük
302,96
BIST En Aktif Hisseler
|ARDYZ
|10,44
|41.513.904
|% 14,10
|
|FORMT
|2,75
|85.663
|% 10,00
|
|SAYAS
|3,43
|1.387.628
|% 9,58
|
|EMNIS
|1,97
|11.820
|% 9,44
|
|TSPOR
|3,79
|67.412.746
|% 7,37
|
|LINK
|27,70
|169.753
|% -6,23
|
|KRSAN
|10,30
|25.709
|% -5,42
|
|NIBAS
|5,22
|26
|% -5,09
|
|EGCEY
|0,60
|23.428
|% -4,76
|
|SALIX
|6,10
|1.726
|% -4,69
|
|THYAO
|14,16
|106.621.381
|% 1,00
|
|TSPOR
|3,79
|67.412.746
|% 7,37
|
|ARDYZ
|10,44
|41.513.904
|% 14,10
|
|PETKM
|4,01
|36.936.958
|% 0,75
|
|ASELS
|24,30
|33.745.232
|% 0,75
|
|IHLGM
|1,29
|25.797.585
|% 4,03
|
|TSPOR
|3,79
|67.412.746
|% 7,37
|
|ODAS
|2,13
|32.384.754
|% 0,00
|
|IHLAS
|0,87
|8.443.510
|% 1,16
|
|PETKM
|4,01
|36.936.958
|% 0,75
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7533
|7,7922
|% 0,14
|
|Frank
|6,1319
|6,1688
|% 0,04
|
|Riyal
|1,6012
|1,6092
|% 0,16
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.566
|1.567
|-7,15
|
|Altın Gr.
|303
|303
|-0,85
|
|Cumhuriyet
|2.017
|2.048
|7,00
|
|Tam
|2.007
|2.057
|6,95
|
|Yarım
|970
|995
|3,37
|
|Çeyrek
|487
|498
|1,68
|
|Gümüş.Ons
|17,76
|17,80
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,44
|3,45
|0,00
|
|B. Petrol
|54,12
|54,12
|0,85
|