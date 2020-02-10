***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
10.02.2020 20:27
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
aylık
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/818298
BIST
10:21118.955
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 613,09
|Açılış
|: 119.505
|
|Önceki Kapanış
|: 118.342
|
119.513
En Düşük
118.694
10:216,0286
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0150
|Açılış
|: 6,0190
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0130
|
6,0286
En Düşük
6,0055
10:216,5822
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0146
|Açılış
|: 6,5790
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5850
|
6,5822
En Düşük
6,5549
10:21303,81
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,49
|Açılış
|: 303,81
|
|Önceki Kapanış
|: 304,30
|
304,38
En Düşük
302,96
BIST En Aktif Hisseler
|ARDYZ
|10,74
|91.779.146
|% 17,38
|
|BOSSA
|11,05
|9.280.378
|% 14,63
|
|FORMT
|2,75
|85.663
|% 10,00
|
|SAYAS
|3,43
|1.387.628
|% 9,58
|
|EMNIS
|1,97
|11.820
|% 9,44
|
|LINK
|27,82
|232.001
|% -5,82
|
|KRSAN
|10,30
|25.709
|% -5,42
|
|NIBAS
|5,22
|26
|% -5,09
|
|EGCEY
|0,60
|23.428
|% -4,76
|
|SALIX
|6,10
|1.726
|% -4,69
|
|THYAO
|14,16
|200.332.902
|% 1,00
|
|TSPOR
|3,75
|122.866.044
|% 6,23
|
|ARDYZ
|10,74
|91.779.146
|% 17,38
|
|YKBNK
|3,04
|90.600.574
|% -2,88
|
|ASELS
|24,40
|79.113.200
|% 1,16
|
|IHLGM
|1,29
|51.535.207
|% 4,03
|
|TSPOR
|3,75
|122.866.044
|% 6,23
|
|YKBNK
|3,04
|90.600.574
|% -2,88
|
|ODAS
|2,13
|55.914.051
|% 0,00
|
|PETKM
|4,01
|74.184.705
|% 0,75
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7467
|7,7855
|% 0,06
|
|Frank
|6,1317
|6,1686
|% 0,04
|
|Riyal
|1,6010
|1,6091
|% 0,16
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.568
|1.569
|-5,15
|
|Altın Gr.
|303
|303
|-0,86
|
|Cumhuriyet
|2.017
|2.048
|7,00
|
|Tam
|2.007
|2.057
|6,95
|
|Yarım
|970
|995
|3,37
|
|Çeyrek
|487
|498
|1,68
|
|Gümüş.Ons
|17,78
|17,82
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,44
|3,44
|0,00
|
|B. Petrol
|53,92
|53,92
|0,65
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