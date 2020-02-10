***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
10.02.2020 20:28
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMyır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
aylık
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/818304
BIST
18:05118.342
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 118.342
|
0
En Düşük
0
18:056,0202
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0066
|Açılış
|: 6,0190
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0130
|
6,0249
En Düşük
6,0055
18:056,5728
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0052
|Açılış
|: 6,5790
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5850
|
6,5776
En Düşük
6,5549
18:05303,71
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,60
|Açılış
|: 303,71
|
|Önceki Kapanış
|: 304,30
|
304,38
En Düşük
303,09
BIST En Aktif Hisseler
|ADESE
|2,05
|79.049.052
|% 25,83
|
|DYOBY
|5,86
|15.066.478
|% 0,00
|
|KLNMA
|43,06
|14.518.994
|% 0,00
|
|KERVN
|0,48
|489.666
|% 0,00
|
|GEREL
|3,43
|32.043.336
|% 0,00
|
|DYOBY
|5,86
|15.066.478
|% 0,00
|
|KLNMA
|43,06
|14.518.994
|% 0,00
|
|KERVN
|0,48
|489.666
|% 0,00
|
|GEREL
|3,43
|32.043.336
|% 0,00
|
|YATAS
|9,06
|24.971.896
|% 0,00
|
|THYAO
|14,02
|2.173.757.251
|% 0,00
|
|TSPOR
|3,53
|1.016.623.785
|% 0,00
|
|PETKM
|3,98
|717.692.869
|% 0,00
|
|GARAN
|11,78
|659.785.823
|% 0,00
|
|ASELS
|24,12
|653.479.912
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,24
|439.274.940
|% 0,00
|
|TSPOR
|3,53
|1.016.623.785
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,63
|432.441.318
|% 0,00
|
|KRDMD
|2,83
|620.919.478
|% 0,00
|
|ODAS
|2,13
|461.774.965
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7479
|7,7868
|% 0,07
|
|Frank
|6,1243
|6,1612
|% -0,08
|
|Riyal
|1,5994
|1,6074
|% 0,05
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.569
|1.569
|-5,06
|
|Altın Gr.
|303
|303
|-0,85
|
|Cumhuriyet
|2.017
|2.048
|7,00
|
|Tam
|2.007
|2.057
|6,95
|
|Yarım
|970
|995
|3,37
|
|Çeyrek
|487
|498
|1,68
|
|Gümüş.Ons
|17,77
|17,82
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,44
|3,44
|-0,00
|
|B. Petrol
|54,08
|54,08
|0,81
|