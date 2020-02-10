***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
10.02.2020 20:28
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
aylık
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/818310
BIST
10:05119.118
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 776,45
|Açılış
|: 119.505
|
|Önceki Kapanış
|: 118.342
|
119.513
En Düşük
119.063
10:056,0241
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0105
|Açılış
|: 6,0190
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0130
|
6,0267
En Düşük
6,0055
10:056,5757
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0081
|Açılış
|: 6,5790
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5850
|
6,5795
En Düşük
6,5549
10:05303,52
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -0,78
|Açılış
|: 303,52
|
|Önceki Kapanış
|: 304,30
|
304,38
En Düşük
302,96
BIST En Aktif Hisseler
|FORMT
|2,75
|85.663
|% 10,00
|
|AKMGY
|30,52
|36.075
|% 9,47
|
|EMNIS
|1,97
|11.820
|% 9,44
|
|ARDYZ
|10,00
|17.899.033
|% 9,29
|
|BOSSA
|10,35
|366.845
|% 7,37
|
|KRSAN
|10,30
|25.709
|% -5,42
|
|NIBAS
|5,22
|26
|% -5,09
|
|EGCEY
|0,60
|23.428
|% -4,76
|
|SALIX
|6,10
|1.726
|% -4,69
|
|RYSAS
|10,55
|1.837.768
|% -4,09
|
|THYAO
|14,21
|21.251.865
|% 1,36
|
|ARDYZ
|10,00
|17.899.033
|% 9,29
|
|ASELS
|24,38
|9.237.680
|% 1,08
|
|YKBNK
|3,08
|7.365.648
|% -1,60
|
|HALKB
|6,98
|7.029.495
|% 1,16
|
|IHLGM
|1,27
|3.541.616
|% 2,42
|
|ODAS
|2,16
|5.407.716
|% 1,41
|
|YKBNK
|3,08
|7.365.648
|% -1,60
|
|ALBRK
|1,69
|3.646.302
|% 1,81
|
|HURGZ
|1,19
|2.521.433
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7559
|7,7948
|% 0,17
|
|Frank
|6,1325
|6,1695
|% 0,05
|
|Riyal
|1,6013
|1,6093
|% 0,17
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.567
|1.567
|-6,59
|
|Altın Gr.
|304
|304
|-0,66
|
|Cumhuriyet
|2.017
|2.048
|7,00
|
|Tam
|2.007
|2.057
|6,95
|
|Yarım
|970
|995
|3,37
|
|Çeyrek
|487
|498
|1,68
|
|Gümüş.Ons
|17,76
|17,80
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,44
|3,45
|0,00
|
|B. Petrol
|54,09
|54,09
|0,82
|