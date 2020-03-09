***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
09.03.2020 17:41
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
aylık rapor
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/825694
BIST
17:35103.692
En Yüksek
|Değişim
|: -5,39%
|| -5.908,78
|Açılış
|: 106.540
|
|Önceki Kapanış
|: 109.601
|
106.585
En Düşük
101.995
17:356,1163
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0287
|Açılış
|: 6,1270
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0790
|
6,2064
En Düşük
6,0915
17:356,9894
En Yüksek
|Değişim
|: 1,53%
|| 0,1051
|Açılış
|: 6,9800
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8480
|
7,1073
En Düşük
6,9145
17:35329,22
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 1,50
|Açılış
|: 329,22
|
|Önceki Kapanış
|: 327,72
|
339,68
En Düşük
325,99
BIST En Aktif Hisseler
|INFO
|8,90
|15.849.950
|% 12,52
|
|BRKSN
|3,75
|72.770.972
|% 5,93
|
|NIBAS
|6,62
|7.726
|% 3,44
|
|RALYH
|9,00
|18
|% 2,86
|
|IHGZT
|3,99
|498.426
|% 2,31
|
|ARSAN
|4,05
|18.141.501
|% -18,67
|
|TUCLK
|4,59
|24.323.196
|% -15,93
|
|UTPYA
|4,23
|6.219.781
|% -15,90
|
|VAKKO
|5,11
|66.371.899
|% -15,26
|
|GSRAY
|3,00
|148.067.768
|% -15,01
|
|THYAO
|10,48
|964.749.049
|% -5,92
|
|ASELS
|27,70
|848.926.360
|% -7,17
|
|GARAN
|9,32
|410.705.199
|% -7,08
|
|TUPRS
|93,30
|258.067.497
|% -1,53
|
|YKBNK
|2,27
|254.214.615
|% -6,58
|
|IHLGM
|1,24
|180.951.044
|% -4,62
|
|ODAS
|1,86
|222.766.404
|% -10,14
|
|KARSN
|1,66
|195.313.276
|% -10,27
|
|YKBNK
|2,27
|254.214.615
|% -6,58
|
|THYAO
|10,48
|964.749.049
|% -5,92
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,0059
|8,0460
|% 1,21
|
|Frank
|6,5716
|6,6112
|% 1,76
|
|Riyal
|1,6266
|1,6347
|% 0,55
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.672
|1.673
|-1,87
|
|Altın Gr.
|328
|328
|0,73
|
|Cumhuriyet
|2.178
|2.211
|10,00
|
|Tam
|2.165
|2.219
|8,56
|
|Yarım
|1.046
|1.073
|4,14
|
|Çeyrek
|525
|537
|2,07
|
|Gümüş.Ons
|16,88
|16,91
|-0,44
|
|Gümüş Gr.
|3,30
|3,31
|-0,08
|
|B. Petrol
|37,09
|37,09
|-8,18
|