***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
09.03.2020 17:48
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
AYLIK
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/825702
BIST
18:00103.582
En Yüksek
|Değişim
|: -5,49%
|| -6.018,36
|Açılış
|: 106.540
|
|Önceki Kapanış
|: 109.601
|
106.585
En Düşük
101.995
18:006,1201
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0325
|Açılış
|: 6,1270
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0790
|
6,2064
En Düşük
6,0915
18:006,9983
En Yüksek
|Değişim
|: 1,66%
|| 0,1140
|Açılış
|: 6,9800
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8480
|
7,1073
En Düşük
6,9145
18:00329,12
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 1,40
|Açılış
|: 329,25
|
|Önceki Kapanış
|: 327,72
|
339,68
En Düşük
325,99
BIST En Aktif Hisseler
|BRKSN
|4,07
|79.514.406
|% 14,97
|
|INFO
|8,90
|22.889.950
|% 12,52
|
|NIBAS
|6,62
|7.726
|% 3,44
|
|RALYH
|9,00
|18
|% 2,86
|
|IHGZT
|3,99
|498.426
|% 2,31
|
|ARSAN
|4,12
|19.438.044
|% -17,27
|
|VAKKO
|5,09
|69.527.831
|% -15,59
|
|RYSAS
|7,11
|60.566.175
|% -15,26
|
|TUCLK
|4,64
|26.783.967
|% -15,02
|
|BURCE
|6,70
|8.085.187
|% -14,97
|
|THYAO
|10,38
|1.032.317.999
|% -6,82
|
|ASELS
|27,72
|956.082.201
|% -7,10
|
|GARAN
|9,24
|485.136.085
|% -7,88
|
|TUPRS
|93,65
|278.487.804
|% -1,16
|
|YKBNK
|2,28
|274.838.558
|% -6,17
|
|IHLGM
|1,27
|192.375.149
|% -2,31
|
|ODAS
|1,87
|250.606.517
|% -9,66
|
|KARSN
|1,66
|218.185.920
|% -10,27
|
|YKBNK
|2,28
|274.838.558
|% -6,17
|
|THYAO
|10,38
|1.032.317.999
|% -6,82
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,0102
|8,0504
|% 1,27
|
|Frank
|6,5778
|6,6174
|% 1,85
|
|Riyal
|1,6244
|1,6326
|% 0,42
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.669
|1.670
|-4,91
|
|Altın Gr.
|329
|329
|1,53
|
|Cumhuriyet
|2.184
|2.214
|13,00
|
|Tam
|2.169
|2.223
|12,87
|
|Yarım
|1.048
|1.075
|6,23
|
|Çeyrek
|526
|538
|3,11
|
|Gümüş.Ons
|16,88
|16,90
|-0,45
|
|Gümüş Gr.
|3,33
|3,33
|-0,06
|
|B. Petrol
|36,30
|36,30
|-8,97
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