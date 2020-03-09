***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
09.03.2020 17:48
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
AYLIK
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/825713
BIST
17:48103.902
En Yüksek
|Değişim
|: -5,20%
|| -5.698,94
|Açılış
|: 106.540
|
|Önceki Kapanış
|: 109.601
|
106.585
En Düşük
101.995
17:486,1198
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0322
|Açılış
|: 6,1270
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0790
|
6,2064
En Düşük
6,0915
17:486,9973
En Yüksek
|Değişim
|: 1,64%
|| 0,1130
|Açılış
|: 6,9800
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8480
|
7,1073
En Düşük
6,9145
17:48329,23
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 1,51
|Açılış
|: 329,20
|
|Önceki Kapanış
|: 327,72
|
339,68
En Düşük
325,99
BIST En Aktif Hisseler
|BRKSN
|4,07
|79.112.198
|% 14,97
|
|INFO
|8,90
|22.889.950
|% 12,52
|
|NIBAS
|6,62
|7.726
|% 3,44
|
|RALYH
|9,00
|18
|% 2,86
|
|GEDIK
|15,07
|9.574.960
|% 2,45
|
|ARSAN
|4,09
|19.112.882
|% -17,87
|
|VAKKO
|5,12
|67.975.350
|% -15,09
|
|TGSAS
|4,60
|2.802.587
|% -14,97
|
|AYCES
|8,49
|1.944.316
|% -14,93
|
|OYAYO
|6,61
|6.702.062
|% -14,93
|
|THYAO
|10,49
|998.962.427
|% -5,83
|
|ASELS
|27,96
|908.352.758
|% -6,30
|
|GARAN
|9,28
|444.525.690
|% -7,48
|
|TUPRS
|93,60
|267.927.436
|% -1,21
|
|YKBNK
|2,28
|266.896.534
|% -6,17
|
|IHLGM
|1,27
|188.975.904
|% -2,31
|
|KARSN
|1,69
|211.883.167
|% -8,65
|
|ODAS
|1,87
|236.528.792
|% -9,66
|
|YKBNK
|2,28
|266.896.534
|% -6,17
|
|THYAO
|10,49
|998.962.427
|% -5,83
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,0033
|8,0434
|% 1,18
|
|Frank
|6,5689
|6,6085
|% 1,71
|
|Riyal
|1,6245
|1,6327
|% 0,43
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.675
|1.675
|0,84
|
|Altın Gr.
|329
|329
|1,58
|
|Cumhuriyet
|2.184
|2.214
|13,00
|
|Tam
|2.169
|2.223
|12,87
|
|Yarım
|1.048
|1.075
|6,23
|
|Çeyrek
|526
|538
|3,11
|
|Gümüş.Ons
|16,91
|16,93
|-0,41
|
|Gümüş Gr.
|3,32
|3,33
|-0,07
|
|B. Petrol
|36,73
|36,73
|-8,54
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