***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
09.03.2020 17:54
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Hayır (No)
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Açıklamalar
AYLIK RAPOR
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/825716
BIST
17:51103.861
En Yüksek
|Değişim
|: -5,24%
|| -5.739,54
|Açılış
|: 106.540
|
|Önceki Kapanış
|: 109.601
|
106.585
En Düşük
101.995
17:516,1211
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,0335
|Açılış
|: 6,1270
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0790
|
6,2064
En Düşük
6,0915
17:517,0059
En Yüksek
|Değişim
|: 1,77%
|| 0,1216
|Açılış
|: 6,9800
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8480
|
7,1073
En Düşük
6,9145
17:51329,38
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 1,65
|Açılış
|: 329,38
|
|Önceki Kapanış
|: 327,72
|
339,68
En Düşük
325,99
BIST En Aktif Hisseler
|ARDYZ
|14,99
|8.856.349
|% -2,91
|
|CEOEM
|6,23
|526.310
|% -5,89
|
|NATEN
|17,89
|37.351.441
|% -8,26
|
|PAPIL
|8,69
|7.989.532
|% -10,78
|
|DERAS
|2,98
|6.681.514
|% -11,57
|
|ARDYZ
|14,99
|8.856.349
|% -2,91
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9975
|8,0376
|% 1,10
|
|Frank
|6,5668
|6,6064
|% 1,68
|
|Riyal
|1,6243
|1,6324
|% 0,41
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|329
|329
|1,48
|
|Cumhuriyet
|2.184
|2.214
|13,00
|
|Tam
|2.169
|2.223
|12,87
|
|Yarım
|1.048
|1.075
|6,23
|
|Çeyrek
|526
|538
|3,11
|
|Gümüş.Ons
|16,87
|16,89
|-0,46
|
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