***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
09.03.2020 17:41
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
aylık rapor
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/825696
BIST
17:58103.703
En Yüksek
|Değişim
|: -5,38%
|| -5.897,41
|Açılış
|: 106.540
|
|Önceki Kapanış
|: 109.601
|
106.585
En Düşük
101.995
17:586,1185
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,0309
|Açılış
|: 6,1270
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0790
|
6,2064
En Düşük
6,0915
17:586,9953
En Yüksek
|Değişim
|: 1,61%
|| 0,1110
|Açılış
|: 6,9800
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8480
|
7,1073
En Düşük
6,9145
17:58329,52
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 1,80
|Açılış
|: 329,54
|
|Önceki Kapanış
|: 327,72
|
339,68
En Düşük
325,99
BIST En Aktif Hisseler
|BRKSN
|4,07
|79.487.499
|% 14,97
|
|INFO
|8,90
|22.889.950
|% 12,52
|
|NIBAS
|6,62
|7.726
|% 3,44
|
|RALYH
|9,00
|18
|% 2,86
|
|IHGZT
|3,99
|498.426
|% 2,31
|
|ARSAN
|4,10
|19.387.100
|% -17,67
|
|VAKKO
|5,08
|69.159.154
|% -15,75
|
|DERIM
|6,33
|1.706.768
|% -15,37
|
|TUCLK
|4,63
|26.588.678
|% -15,20
|
|RYSAS
|7,13
|60.208.247
|% -15,02
|
|THYAO
|10,39
|1.023.333.428
|% -6,73
|
|ASELS
|27,72
|943.477.649
|% -7,10
|
|GARAN
|9,24
|479.408.850
|% -7,88
|
|TUPRS
|93,65
|275.488.102
|% -1,16
|
|YKBNK
|2,28
|274.357.637
|% -6,17
|
|IHLGM
|1,27
|191.752.840
|% -2,31
|
|ODAS
|1,88
|248.014.629
|% -9,18
|
|KARSN
|1,67
|216.611.024
|% -9,73
|
|YKBNK
|2,28
|274.357.637
|% -6,17
|
|THYAO
|10,39
|1.023.333.428
|% -6,73
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,0066
|8,0468
|% 1,22
|
|Frank
|6,5771
|6,6167
|% 1,84
|
|Riyal
|1,6241
|1,6322
|% 0,40
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.667
|1.667
|-7,17
|
|Altın Gr.
|329
|329
|1,53
|
|Cumhuriyet
|2.184
|2.214
|13,00
|
|Tam
|2.169
|2.223
|12,87
|
|Yarım
|1.048
|1.075
|6,23
|
|Çeyrek
|526
|538
|3,11
|
|Gümüş.Ons
|16,85
|16,89
|-0,46
|
|Gümüş Gr.
|3,33
|3,33
|-0,07
|
|B. Petrol
|36,34
|36,34
|-8,93
|
Seans Raporu
daha fazla
-
17:59PINSU
Yüzde -9.47 oranında düşüşle 2.39 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 190, 280 adet işlem
-
17:58IEYHO
Yüzde -9.68 oranında düşüşle 0.56 lira fiyatla işlem gören hissede 51, 631, 147 adet işlem
-
17:57XU100
Endeks 104, 112 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -5, 01 altında . İşlem hacmi 7, 583.00 milyon TL de
-
17:57TGSAS
Yüzde -14.97 oranında düşüşle 4.60 lira fiyatla işlem gören hissede 569, 485 adet işlem
-
17:56TEKTU
Yüzde -11.03 oranında düşüşle 1.21 lira fiyatla işlem gören hissede 23, 875, 049 adet işlem