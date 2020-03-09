***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
09.03.2020 17:48
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
AYLIK
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/825705
BIST
18:05103.524
En Yüksek
|Değişim
|: -5,54%
|| -6.076,51
|Açılış
|: 106.540
|
|Önceki Kapanış
|: 109.601
|
106.585
En Düşük
101.995
18:056,1157
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0281
|Açılış
|: 6,1270
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0790
|
6,2064
En Düşük
6,0915
18:056,9932
En Yüksek
|Değişim
|: 1,58%
|| 0,1089
|Açılış
|: 6,9800
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8480
|
7,1073
En Düşük
6,9145
18:05328,16
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,44
|Açılış
|: 328,16
|
|Önceki Kapanış
|: 327,72
|
339,68
En Düşük
325,99
BIST En Aktif Hisseler
|BRKSN
|4,07
|79.547.853
|% 14,97
|
|INFO
|8,90
|22.909.094
|% 12,52
|
|NIBAS
|6,62
|7.726
|% 3,44
|
|RALYH
|9,00
|18
|% 2,86
|
|IHGZT
|3,99
|498.426
|% 2,31
|
|ARSAN
|4,10
|19.505.293
|% -17,67
|
|VAKKO
|5,07
|69.591.452
|% -15,92
|
|RYSAS
|7,11
|60.956.647
|% -15,26
|
|TUCLK
|4,64
|26.829.536
|% -15,02
|
|TGSAS
|4,60
|2.808.508
|% -14,97
|
|THYAO
|10,38
|1.037.735.632
|% -6,82
|
|ASELS
|27,76
|973.407.794
|% -6,97
|
|GARAN
|9,18
|526.525.769
|% -8,47
|
|TUPRS
|93,70
|279.736.793
|% -1,11
|
|YKBNK
|2,28
|275.127.705
|% -6,17
|
|IHLGM
|1,26
|195.219.062
|% -3,08
|
|ODAS
|1,87
|255.896.028
|% -9,66
|
|KARSN
|1,66
|221.918.446
|% -10,27
|
|YKBNK
|2,28
|275.127.705
|% -6,17
|
|THYAO
|10,38
|1.037.735.632
|% -6,82
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,0156
|8,0558
|% 1,33
|
|Frank
|6,5855
|6,6252
|% 1,97
|
|Riyal
|1,6253
|1,6334
|% 0,47
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.671
|1.671
|-3,38
|
|Altın Gr.
|329
|329
|1,57
|
|Cumhuriyet
|2.184
|2.214
|13,00
|
|Tam
|2.169
|2.223
|12,87
|
|Yarım
|1.048
|1.075
|6,23
|
|Çeyrek
|526
|538
|3,11
|
|Gümüş.Ons
|16,88
|16,92
|-0,43
|
|Gümüş Gr.
|3,32
|3,33
|-0,07
|
|B. Petrol
|36,44
|36,44
|-8,83
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