***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
06.04.2020 21:58
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
aylık rapor
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/835559
BIST
13:3094.079
En Yüksek
|Değişim
|: 2,18%
|| 2.008,27
|Açılış
|: 93.174
|
|Önceki Kapanış
|: 92.071
|
94.463
En Düşük
93.174
13:306,7603
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -0,0206
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7883
En Düşük
6,6989
13:307,3598
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,0412
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,3632
En Düşük
7,2810
13:30358,21
En Yüksek
|Değişim
|: -1,05%
|| -3,79
|Açılış
|: 358,21
|
|Önceki Kapanış
|: 362,00
|
365,14
En Düşük
355,62
BIST En Aktif Hisseler
|GSRAY
|2,42
|152.465.385
|% 10,00
|
|BFREN
|214,50
|3.252.939
|% 10,00
|
|IHEVA
|2,42
|6.003.709
|% 10,00
|
|IDEAS
|2,42
|219.967
|% 10,00
|
|METAL
|0,88
|22.737
|% 10,00
|
|UZERB
|2,68
|111.169
|% -9,76
|
|EGCYH
|0,29
|411.785
|% -9,38
|
|EGCEY
|0,49
|67.413
|% -9,26
|
|YONGA
|8,97
|14.285
|% -5,58
|
|EGCYO
|0,34
|96.783
|% -5,56
|
|GARAN
|7,97
|496.728.714
|% 2,71
|
|THYAO
|9,49
|463.970.200
|% 3,49
|
|ASELS
|24,12
|394.412.892
|% 1,77
|
|PGSUS
|40,28
|362.985.628
|% 9,99
|
|SASA
|9,68
|328.310.526
|% 4,54
|
|YKBNK
|1,91
|221.368.223
|% 2,14
|
|IHLGM
|1,09
|86.553.872
|% 2,83
|
|ISFIN
|3,07
|214.590.795
|% 4,07
|
|GSRAY
|2,42
|152.465.385
|% 10,00
|
|GARAN
|7,97
|496.728.714
|% 2,71
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,2963
|8,3379
|% 0,41
|
|Frank
|6,9125
|6,9542
|% 0,24
|
|Riyal
|1,7892
|1,7982
|% -0,43
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.653
|1.654
|-7,86
|
|Altın Gr.
|359
|359
|-3,02
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|15,11
|15,18
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|3,28
|3,29
|0,02
|
|B. Petrol
|34,02
|34,02
|0,97
|