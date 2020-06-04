AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu

BIST En Aktif Hisseler
|PKART
|10,67
|33.448.637
|% 10,00
|SRVGY
|18,59
|13.575.439
|% 10,00
|AKCNS
|10,45
|79.080.217
|% 10,00
|TACTR
|5,06
|1.049.878
|% 10,00
|SALIX
|10,78
|351.363
|% 10,00
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Sterlin
|8,4802
|8,5228
|% 0,38
|Frank
|7,0365
|7,0789
|% 0,77
|Riyal
|1,7938
|1,8028
|% 0,24
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.717
|1.717
|17,53
|Altın Gr.
|372
|372
|4,32
|Cumhuriyet
|2.417
|2.449
|22,30
|Tam
|2.488
|2.520
|22,90
|Yarım
|1.214
|1.230
|11,20
|Çeyrek
|607
|615
|5,60
|Gümüş.Ons
|17,73
|17,76
|0,10
|Gümüş Gr.
|3,84
|3,85
|0,02
|B. Petrol
|39,77
|39,77
|-0,02
Seans Raporu
- 14:30TSGYO Yüzde 10.00 oranında artışla 2.20 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 979, 606 adet işlem
- 14:29 KENT, CMENT, ISYAT değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
- 14:29 EGCYO, SELEC, ARDYZ değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
- 14:27SAFKR Yüzde 6.39 oranında artışla 4.66 lira fiyatla işlem gören hissede 222, 406 adet işlem
- 14:26GLBMD Yüzde 9.71 oranında artışla 3.39 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 542, 814 adet işlem