***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
04.06.2020 23:05
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
AYLIK RAPOR
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/849285
BIST
09:55110.143
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 605,72
|Açılış
|: 110.143
|
|Önceki Kapanış
|: 109.537
|
110.143
En Düşük
110.143
09:556,7652
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0124
|Açılış
|: 6,7900
|
|Önceki Kapanış
|: 6,7980
|
6,7652
En Düşük
6,7351
09:557,6914
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0335
|Açılış
|: 7,6150
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5900
|
7,6972
En Düşük
7,6259
09:55370,96
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -1,17
|Açılış
|: 370,96
|
|Önceki Kapanış
|: 372,13
|
373,08
En Düşük
370,37
BIST En Aktif Hisseler
|BAYRK
|3,60
|255.154
|% 0,00
|
|BAYRK
|3,60
|255.154
|% 0,00
|
|BAYRK
|3,60
|255.154
|% 0,00
|
|BAYRK
|3,60
|255.154
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5176
|8,5603
|% 0,45
|
|Frank
|7,0452
|7,0876
|% 0,10
|
|Riyal
|1,7933
|1,8023
|% 0,02
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.708
|1.708
|-6,11
|
|Altın Gr.
|371
|371
|-0,64
|
|Cumhuriyet
|2.411
|2.442
|-5,00
|
|Tam
|2.482
|2.513
|-5,20
|
|Yarım
|1.211
|1.227
|-2,50
|
|Çeyrek
|606
|613
|-1,30
|
|Gümüş.Ons
|17,68
|17,73
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|3,84
|3,85
|-0,00
|
|B. Petrol
|40,30
|40,30
|0,32
|