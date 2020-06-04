***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
04.06.2020 23:05
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yap
10:05110.327
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 789,85
|Açılış
|: 110.143
|
|Önceki Kapanış
|: 109.537
|
110.371
En Düşük
110.086
10:056,7657
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0129
|Açılış
|: 6,7900
|
|Önceki Kapanış
|: 6,7980
|
6,7657
En Düşük
6,7351
10:057,6884
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0305
|Açılış
|: 7,6150
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5900
|
7,6972
En Düşük
7,6259
10:05371,55
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,59
|Açılış
|: 371,55
|
|Önceki Kapanış
|: 372,13
|
373,08
En Düşük
370,37
BIST En Aktif Hisseler
|BAYRK
|3,96
|67.597
|% 10,00
|
|EGCEY
|1,11
|924.407
|% 9,90
|
|EGCYO
|1,37
|826.425
|% 9,60
|
|TKURU
|17,50
|68.285
|% 8,83
|
|TACTR
|5,45
|231.985
|% 7,71
|
|RTALB
|15,33
|5.510.476
|% -9,98
|
|YONGA
|24,38
|19.943
|% -9,97
|
|GLRYH
|6,62
|5.339.725
|% -9,93
|
|TSGYO
|3,09
|342.937
|% -9,91
|
|GSDDE
|4,19
|182.466
|% -9,89
|
|THYAO
|12,59
|1.318.417.914
|% 0,00
|
|SASA
|10,19
|163.809.836
|% 0,00
|
|RYGYO
|5,34
|140.651.221
|% 0,00
|
|TAVHL
|20,18
|108.015.487
|% 0,00
|
|SAHOL
|9,02
|99.070.610
|% 0,00
|
|THYAO
|12,59
|1.318.417.914
|% 0,00
|
|TEKTU
|1,47
|70.430.854
|% 0,00
|
|SNGYO
|1,20
|43.765.711
|% 0,00
|
|RYGYO
|5,34
|140.651.221
|% 0,00
|
|SASA
|10,19
|163.809.836
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5289
|8,5717
|% 0,58
|
|Frank
|7,0550
|7,0975
|% 0,24
|
|Riyal
|1,7956
|1,8046
|% 0,15
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.708
|1.709
|-5,63
|
|Altın Gr.
|372
|372
|-0,41
|
|Cumhuriyet
|2.413
|2.444
|-3,40
|
|Tam
|2.483
|2.515
|-3,50
|
|Yarım
|1.212
|1.228
|-1,70
|
|Çeyrek
|606
|614
|-0,90
|
|Gümüş.Ons
|17,67
|17,70
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|3,85
|3,85
|0,01
|
|B. Petrol
|40,38
|40,38
|0,40
|