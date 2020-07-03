AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu

BIST En Aktif Hisseler
|KUTPO
|38,84
|46.605.348
|% 9,97
|ULAS
|5,64
|9.907.055
|% 9,94
|DOBUR
|14,60
|3.243.972
|% 9,94
|MARKA
|2,66
|61.057.219
|% 9,92
|BURCE
|10,53
|17.366.154
|% 9,92
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Sterlin
|8,5386
|8,5815
|% 0,22
|Frank
|7,2361
|7,2797
|% 0,21
|Riyal
|1,8248
|1,8340
|% 0,17
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.772
|1.778
|-0,21
|Altın Gr.
|391
|392
|1,04
|Cumhuriyet
|2.538
|2.560
|5,30
|Tam
|2.613
|2.626
|5,50
|Yarım
|1.269
|1.285
|2,70
|Çeyrek
|635
|643
|1,30
|Gümüş.Ons
|17,99
|18,02
|0,06
|Gümüş Gr.
|3,97
|3,98
|0,02
|B. Petrol
|42,77
|42,77
|-0,37
Seans Raporu
- 17:59XU100 Endeks 115, 738 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1 altında . İşlem hacmi 19, 491.00 milyon TL de
- 17:54 BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler SISE, KRDMD, THYAO
- 17:54XU050 BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -1477, 65 kaybederek (% -1.36 ) 106, 808
- 17:54 Tavandan işlem gören hisse senedleri : METAL, ISBIR, ORMA, KPHOL, IHYAY
- 17:54 KUTPO, BURCE, AYCES değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında