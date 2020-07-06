***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
06.07.2020 11:24
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Portföye alış/satış bilgileri 2. raporda ek olarak sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/854806
BIST
11:58117.785
En Yüksek
|Değişim
|: 1,76%
|| 2.036,52
|Açılış
|: 116.674
|
|Önceki Kapanış
|: 115.748
|
118.015
En Düşük
116.674
11:586,8680
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0083
|Açılış
|: 6,8760
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8870
|
6,8680
En Düşük
6,8420
11:587,7607
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0328
|Açılış
|: 7,7550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7350
|
7,7631
En Düşük
7,7068
11:58392,05
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,09
|Açılış
|: 392,05
|
|Önceki Kapanış
|: 392,14
|
392,43
En Düşük
387,70
BIST En Aktif Hisseler
|PKENT
|189,20
|2.516.432
|% 10,00
|
|DOBUR
|16,06
|1.937.517
|% 10,00
|
|ORMA
|6,49
|182.603
|% 10,00
|
|KENT
|688,70
|24.996.756
|% 9,93
|
|VKFYO
|4,81
|9.020.268
|% 9,82
|
|AYES
|3,69
|15.524
|% -10,00
|
|BMELK
|5,63
|205.101
|% -9,92
|
|BASCM
|4,02
|48.240
|% -7,59
|
|SNKRN
|3,03
|244.557
|% -7,06
|
|KRDMA
|4,47
|8.630.380
|% -6,88
|
|SISE
|6,03
|537.202.554
|% 5,05
|
|IHLGM
|1,80
|421.480.344
|% 7,14
|
|TKFEN
|17,29
|366.987.333
|% 2,79
|
|GARAN
|8,34
|337.867.186
|% 1,46
|
|THYAO
|11,97
|315.195.641
|% 0,42
|
|IHLGM
|1,80
|421.480.344
|% 7,14
|
|IHLAS
|0,92
|121.552.678
|% 4,55
|
|ALBRK
|1,88
|215.699.481
|% 2,73
|
|EKGYO
|2,07
|207.015.227
|% 1,47
|
|SKBNK
|1,63
|154.141.282
|% 1,87
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5348
|8,5776
|% -0,03
|
|Frank
|7,2498
|7,2935
|% 0,36
|
|Riyal
|1,8233
|1,8324
|% -0,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.778
|1.779
|3,42
|
|Altın Gr.
|392
|392
|-0,15
|
|Cumhuriyet
|2.541
|2.560
|5,70
|
|Tam
|2.615
|2.627
|5,80
|
|Yarım
|1.270
|1.285
|2,80
|
|Çeyrek
|635
|643
|1,40
|
|Gümüş.Ons
|18,18
|18,22
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|4,01
|4,02
|0,05
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|B. Petrol
|43,55
|43,55
|0,75
|
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