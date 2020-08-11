***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
11.08.2020 02:17
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
aylık raporlar
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/867811
BIST
18:051.076
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 1.056
|
|Önceki Kapanış
|: 1.076
|
1.079
En Düşük
1.039
18:057,3254
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0123
|Açılış
|: 7,3450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4150
|
7,3452
En Düşük
7,2611
18:058,6184
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0027
|Açılış
|: 8,6050
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7100
|
8,6397
En Düşük
8,5105
18:05473,74
En Yüksek
|Değişim
|: -0,98%
|| -4,71
|Açılış
|: 473,74
|
|Önceki Kapanış
|: 478,45
|
478,90
En Düşük
471,09
BIST En Aktif Hisseler18:05
|FADE
|3,19
|295.104
|% 10,00
|
|MZHLD
|14,96
|82.534
|% 10,00
|
|DARDL
|13,75
|6.095.664
|% 10,00
|
|POLTK
|169,40
|886.122
|% 10,00
|
|QNBFL
|129,80
|35.485.548
|% 10,00
|
|DOBUR
|26,18
|704.268
|% -9,97
|
|RALYH
|20,08
|3.070.730
|% -9,96
|
|VKFYO
|9,44
|3.153.328
|% -9,92
|
|ROYAL
|2,41
|1.378.359
|% -9,74
|
|ISATR
|266.100,00
|266.100
|% -9,34
|
|ASELS
|18,03
|2.570.040.555
|% 7,39
|
|EKGYO
|1,98
|1.721.850.306
|% 1,02
|
|GARAN
|6,57
|960.897.997
|% -0,15
|
|GUSGR
|5,56
|822.036.338
|% 1,46
|
|KARSN
|2,93
|611.374.781
|% 8,12
|
|EKGYO
|1,98
|1.721.850.306
|% 1,02
|
|KARSN
|2,93
|611.374.781
|% 8,12
|
|KRDMD
|2,76
|526.902.450
|% 3,76
|
|TSKB
|1,07
|161.739.347
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,37
|201.881.020
|% 1,48
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3126
|7,3254
|% -0,17
|
|Euro
|8,5959
|8,6184
|% 0,03
|
|Sterlin
|9,5343
|9,5822
|% -0,31
|
|Frank
|7,9544
|8,0024
|% -0,34
|
|Riyal
|1,9429
|1,9526
|% -0,41
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.015
|2.015
|-12,36
|
|Altın Gr.
|474
|474
|-4,23
|
|Cumhuriyet
|3.215
|3.263
|-21,00
|
|Tam
|3.196
|3.279
|-21,17
|
|Yarım
|1.545
|1.586
|-10,24
|
|Çeyrek
|775
|793
|-5,12
|
|Gümüş.Ons
|28,72
|28,77
|-0,39
|
|Gümüş Gr.
|6,78
|6,79
|-0,09
|
|B. Petrol
|45,16
|45,16
|0,17
|