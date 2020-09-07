***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
07.09.2020 21:44
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
aylık rapor
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/873829
BIST
17:591.097
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 1.097
|
0
En Düşük
0
17:597,4633
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0089
|Açılış
|: 7,4750
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4660
|
7,4648
En Düşük
7,4364
17:598,8222
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0114
|Açılış
|: 8,8150
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8050
|
8,8257
En Düşük
8,7918
17:59463,29
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,97
|Açılış
|: 463,29
|
|Önceki Kapanış
|: 462,32
|
464,41
En Düşük
460,79
BIST En Aktif Hisseler17:59
|IHYAY
|1,21
|68.582.201
|% 1,68
|
|TRCAS
|3,44
|49.963.219
|% 0,00
|
|PETKM
|4,01
|636.353.037
|% 0,00
|
|TSPOR
|5,92
|546.608.782
|% 0,00
|
|PAGYO
|5,39
|3.712.538
|% 0,00
|
|EDIP
|2,49
|29.770.959
|% 0,00
|
|TRCAS
|3,44
|49.963.219
|% 0,00
|
|USAK
|1,68
|69.364.561
|% 0,00
|
|PETKM
|4,01
|636.353.037
|% 0,00
|
|YATAS
|8,35
|30.479.203
|% 0,00
|
|GSRAY
|3,96
|1.250.312.203
|% 0,00
|
|SISE
|6,29
|886.805.512
|% 0,00
|
|TURSG
|6,08
|800.543.017
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,82
|800.376.709
|% 0,00
|
|FENER
|40,72
|750.656.735
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,82
|800.376.709
|% 0,00
|
|GSRAY
|3,96
|1.250.312.203
|% 0,00
|
|PETKM
|4,01
|636.353.037
|% 0,00
|
|ADESE
|2,14
|318.971.474
|% 0,00
|
|SISE
|6,29
|886.805.512
|% 0,00
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4601
|7,4632
|% 0,12
|
|Euro
|8,8152
|8,8230
|% 0,14
|
|Sterlin
|9,7729
|9,8219
|% -0,09
|
|Frank
|8,1010
|8,1498
|% -0,01
|
|Riyal
|1,9836
|1,9935
|% 0,15
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.931
|1.932
|3,00
|
|Altın Gr.
|463
|464
|1,26
|
|Cumhuriyet
|3.072
|3.118
|-8,00
|
|Tam
|3.060
|3.136
|-3,83
|
|Yarım
|1.479
|1.517
|-1,85
|
|Çeyrek
|742
|758
|-0,93
|
|Gümüş.Ons
|26,94
|26,98
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|6,46
|6,47
|0,04
|
|B. Petrol
|41,91
|41,91
|-0,11
|
Seans Raporu
17:59
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17:58ADESE
Yüzde 5.39 oranında artışla 2.15 lira fiyatla işlem gören hissede 144, 977, 491 adet işlem
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17:57EDIP
Yüzde 4.24 oranında artışla 2.46 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 377, 463 adet işlem
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17:55
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler ARCLK, DOHOL, KRDMD
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17:55XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 7, 24 artarak (% 0.72 ) 1, 006
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17:55
Tavandan işlem gören hisse senedleri : BEYAZ, MEGAP, ARTI, KSTUR, UZERB, SELGD, MMCAS, ETILR, EMNIS, MEGAP