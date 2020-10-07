***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
07.10.2020 18:29
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
aylık rapor
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/879382
BIST
10:281.159
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 6,35
|Açılış
|: 1.157
|
|Önceki Kapanış
|: 1.152
|
1.159
En Düşük
1.156
10:287,9194
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0376
|Açılış
|: 7,8770
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7770
|
7,9194
En Düşük
7,8628
10:289,3288
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,0524
|Açılış
|: 9,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1300
|
9,3288
En Düşük
9,2582
10:28480,15
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 1,59
|Açılış
|: 480,15
|
|Önceki Kapanış
|: 478,56
|
480,76
En Düşük
477,18
BIST En Aktif Hisseler10:28
|YGYO
|1,21
|54.432.682
|% 10,00
|
|IDGYO
|8,03
|1.509.469
|% 10,00
|
|VANGD
|11,11
|2.062.049
|% 10,00
|
|PRZMA
|6,05
|11.696.484
|% 10,00
|
|DYOBY
|13,20
|5.988.800
|% 10,00
|
|TKURU
|550,20
|333.971
|% -10,00
|
|DIRIT
|2,52
|283.427
|% -10,00
|
|KSTUR
|143,40
|296.408
|% -9,98
|
|ROYAL
|3,51
|403.678
|% -9,77
|
|TUCLK
|8,31
|3.512.797
|% -9,38
|
|SISE
|6,81
|300.067.709
|% 1,79
|
|ASELS
|18,50
|158.017.358
|% -0,32
|
|ODAS
|3,29
|117.113.558
|% 1,86
|
|PETKM
|4,40
|102.922.613
|% 0,00
|
|POLHO
|4,37
|102.617.804
|% 7,11
|
|YGYO
|1,21
|54.432.682
|% 10,00
|
|SISE
|6,81
|300.067.709
|% 1,79
|
|SKBNK
|1,70
|60.757.220
|% 1,19
|
|ODAS
|3,29
|117.113.558
|% 1,86
|
|POLHO
|4,37
|102.617.804
|% 7,11
|
|10:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9142
|7,9194
|% 0,48
|
|Euro
|9,3185
|9,3288
|% 0,56
|
|Sterlin
|10,1897
|10,2409
|% 0,34
|
|Frank
|8,5804
|8,6320
|% 0,22
|
|Riyal
|2,0975
|2,1080
|% 0,09
|
|10:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.892
|1.892
|4,93
|
|Altın Gr.
|480
|480
|1,75
|
|Cumhuriyet
|3.154
|3.202
|-10,00
|
|Tam
|3.142
|3.220
|-5,61
|
|Yarım
|1.519
|1.558
|-2,71
|
|Çeyrek
|762
|779
|-1,36
|
|Gümüş.Ons
|24,02
|24,06
|0,23
|
|Gümüş Gr.
|6,10
|6,11
|0,07
|
|B. Petrol
|42,38
|42,38
|0,39
|