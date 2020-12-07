***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
07.12.2020 21:09
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
aylık rapor
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/891943
BIST
11:251.341
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 11,09
|Açılış
|: 1.332
|
|Önceki Kapanış
|: 1.330
|
1.345
En Düşük
1.332
11:257,8239
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0142
|Açılış
|: 7,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8400
|
7,8478
En Düşük
7,7943
11:259,4829
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0237
|Açılış
|: 9,4400
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4950
|
9,5159
En Düşük
9,4355
11:25468,52
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,41
|Açılış
|: 468,52
|
|Önceki Kapanış
|: 468,10
|
471,45
En Düşük
466,67
BIST En Aktif Hisseler11:25
|COSMO
|8,47
|28.544
|% 10,00
|
|SELEC
|18,16
|263.891.212
|% 9,99
|
|SNPAM
|21,02
|4.652.875
|% 9,99
|
|SILVR
|5,98
|12.218.807
|% 9,93
|
|KRVGD
|11,97
|124.032.254
|% 9,92
|
|NIBAS
|73,35
|6.441.546
|% -10,00
|
|SAFKR
|14,87
|7.758.839
|% -9,99
|
|PKENT
|920,00
|164.278
|% -7,72
|
|KERVN
|1,03
|150.689
|% -7,21
|
|UFUK
|13,00
|93.210
|% -7,08
|
|PETKM
|4,97
|1.738.196.636
|% -2,55
|
|KRDMD
|5,25
|880.926.019
|% 3,14
|
|THYAO
|12,44
|497.956.121
|% 1,39
|
|EREGL
|12,96
|431.614.010
|% 5,97
|
|SASA
|19,94
|385.138.809
|% -3,11
|
|PETKM
|4,97
|1.738.196.636
|% -2,55
|
|TSKB
|1,88
|379.870.904
|% 3,87
|
|KRDMD
|5,25
|880.926.019
|% 3,14
|
|DOHOL
|2,88
|312.147.730
|% -1,71
|
|EKGYO
|2,06
|134.226.891
|% 1,48
|
|11:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8209
|7,8239
|% 0,18
|
|Euro
|9,4739
|9,4829
|% 0,25
|
|Sterlin
|10,4023
|10,4545
|% -0,15
|
|Frank
|8,7465
|8,7992
|% 0,17
|
|Riyal
|2,0789
|2,0893
|% 0,15
|
|11:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.865
|1.866
|1,57
|
|Altın Gr.
|469
|469
|0,86
|
|Cumhuriyet
|3.071
|3.116
|6,00
|
|Tam
|3.057
|3.135
|0,74
|
|Yarım
|1.478
|1.516
|0,36
|
|Çeyrek
|741
|758
|0,18
|
|Gümüş.Ons
|24,59
|24,63
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|6,17
|6,17
|0,00
|
|B. Petrol
|48,34
|48,34
|-0,45
|
Seans Raporu
11:25
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