***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
07.12.2020 21:09
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Hayır (No)
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Açıklamalar
aylık rapor
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/891960
BIST
11:311.342
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 12,21
|Açılış
|: 1.332
|
|Önceki Kapanış
|: 1.330
|
1.345
En Düşük
1.332
11:317,8210
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0113
|Açılış
|: 7,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8400
|
7,8478
En Düşük
7,7943
11:319,4907
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0315
|Açılış
|: 9,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4950
|
9,5159
En Düşük
9,4355
11:31469,35
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 1,25
|Açılış
|: 469,35
|
|Önceki Kapanış
|: 468,10
|
471,45
En Düşük
466,67
BIST En Aktif Hisseler11:31
|COSMO
|8,47
|28.544
|% 10,00
|
|SELEC
|18,16
|264.175.561
|% 9,99
|
|SNPAM
|21,02
|4.675.009
|% 9,99
|
|SILVR
|5,98
|12.267.974
|% 9,93
|
|KRVGD
|11,97
|124.037.150
|% 9,92
|
|NIBAS
|73,35
|6.551.937
|% -10,00
|
|SAFKR
|14,87
|7.758.839
|% -9,99
|
|KERVN
|1,03
|150.689
|% -7,21
|
|UFUK
|13,00
|93.210
|% -7,08
|
|IDEAS
|11,59
|1.618.549
|% -6,00
|
|PETKM
|4,97
|1.797.393.580
|% -2,55
|
|KRDMD
|5,23
|892.480.530
|% 2,75
|
|THYAO
|12,43
|506.391.031
|% 1,30
|
|EREGL
|12,97
|436.467.724
|% 6,05
|
|SASA
|19,94
|394.154.549
|% -3,11
|
|PETKM
|4,97
|1.797.393.580
|% -2,55
|
|TSKB
|1,88
|385.573.533
|% 3,87
|
|KRDMD
|5,23
|892.480.530
|% 2,75
|
|DOHOL
|2,88
|321.433.742
|% -1,71
|
|EKGYO
|2,06
|134.989.962
|% 1,48
|
|11:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8183
|7,8210
|% 0,14
|
|Euro
|9,4853
|9,4907
|% 0,33
|
|Sterlin
|10,4078
|10,4600
|% -0,10
|
|Frank
|8,7497
|8,8025
|% 0,21
|
|Riyal
|2,0790
|2,0894
|% 0,15
|
|11:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.863
|1.863
|-1,08
|
|Altın Gr.
|469
|469
|1,06
|
|Cumhuriyet
|3.071
|3.116
|6,00
|
|Tam
|3.057
|3.135
|0,74
|
|Yarım
|1.478
|1.516
|0,36
|
|Çeyrek
|741
|758
|0,18
|
|Gümüş.Ons
|24,52
|24,55
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|6,18
|6,18
|0,01
|
|B. Petrol
|48,38
|48,38
|-0,41
|
Seans Raporu
11:31
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-
11:44SELEC
Yüzde 9.99 oranında artışla 18.16 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 814, 095 adet işlem
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11:41EREGL
Yüzde 5.89 oranında artışla 12.95 lira fiyatla işlem gören hissede 33, 791, 413 adet işlem
-
11:40
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler GUBRF, PETKM, DOHOL
-
11:40
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler EREGL, TSKB, KRDMD
-
11:40XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 12, 32 artarak (% 1.03 ) 1, 209