***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
07.12.2020 21:10
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
aylık rapor
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/891969
BIST
11:401.342
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 12,25
|Açılış
|: 1.332
|
|Önceki Kapanış
|: 1.330
|
1.345
En Düşük
1.332
11:407,8249
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0152
|Açılış
|: 7,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8400
|
7,8478
En Düşük
7,7943
11:409,4885
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0293
|Açılış
|: 9,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4950
|
9,5159
En Düşük
9,4355
11:40469,47
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 1,37
|Açılış
|: 469,47
|
|Önceki Kapanış
|: 468,10
|
471,45
En Düşük
466,67
BIST En Aktif Hisseler11:38
|COSMO
|8,47
|28.544
|% 10,00
|
|SELEC
|18,16
|264.588.593
|% 9,99
|
|SNPAM
|21,02
|4.716.797
|% 9,99
|
|SILVR
|5,98
|12.284.204
|% 9,93
|
|KRVGD
|11,97
|124.046.451
|% 9,92
|
|NIBAS
|73,35
|6.829.787
|% -10,00
|
|SAFKR
|14,87
|7.758.839
|% -9,99
|
|KERVN
|1,03
|150.689
|% -7,21
|
|UFUK
|13,00
|93.210
|% -7,08
|
|IDEAS
|11,63
|1.649.951
|% -5,68
|
|PETKM
|4,96
|1.830.029.743
|% -2,75
|
|KRDMD
|5,23
|913.082.162
|% 2,75
|
|THYAO
|12,43
|522.978.213
|% 1,30
|
|EREGL
|12,97
|446.265.660
|% 6,05
|
|SASA
|19,90
|416.211.756
|% -3,30
|
|PETKM
|4,96
|1.830.029.743
|% -2,75
|
|TSKB
|1,86
|403.113.612
|% 2,76
|
|KRDMD
|5,23
|913.082.162
|% 2,75
|
|DOHOL
|2,88
|330.775.103
|% -1,71
|
|EKGYO
|2,05
|136.473.177
|% 0,99
|
|11:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8183
|7,8208
|% 0,14
|
|Euro
|9,4822
|9,4893
|% 0,32
|
|Sterlin
|10,4021
|10,4543
|% -0,15
|
|Frank
|8,7502
|8,8029
|% 0,21
|
|Riyal
|2,0788
|2,0893
|% 0,15
|
|11:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.867
|1.867
|3,08
|
|Altın Gr.
|469
|469
|0,88
|
|Cumhuriyet
|3.071
|3.116
|6,00
|
|Tam
|3.057
|3.135
|0,74
|
|Yarım
|1.478
|1.516
|0,36
|
|Çeyrek
|741
|758
|0,18
|
|Gümüş.Ons
|24,65
|24,69
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|6,17
|6,19
|0,02
|
|B. Petrol
|48,45
|48,45
|-0,34
|