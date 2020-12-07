***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
07.12.2020 21:10
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
aylık rapor
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/891978
BIST
10:151.338
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 8,42
|Açılış
|: 1.332
|
|Önceki Kapanış
|: 1.330
|
1.339
En Düşük
1.332
10:157,8200
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0103
|Açılış
|: 7,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8050
|
7,8478
En Düşük
7,7943
10:159,4737
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0145
|Açılış
|: 9,4950
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4650
|
9,5159
En Düşük
9,4355
10:15468,56
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,46
|Açılış
|: 468,56
|
|Önceki Kapanış
|: 468,10
|
471,45
En Düşük
466,67
BIST En Aktif Hisseler10:13
|COSMO
|8,47
|28.544
|% 10,00
|
|SNPAM
|21,02
|3.235.476
|% 9,99
|
|SILVR
|5,98
|10.738.285
|% 9,93
|
|KRVGD
|11,97
|99.906.540
|% 9,92
|
|SNKRN
|7,79
|1.504.981
|% 9,87
|
|SAFKR
|14,87
|7.758.839
|% -9,99
|
|KERVN
|1,03
|150.689
|% -7,21
|
|UFUK
|13,00
|93.210
|% -7,08
|
|NIBAS
|76,00
|140.536
|% -6,75
|
|BANVT
|38,00
|1.746.577
|% -5,89
|
|PETKM
|5,02
|694.554.996
|% -1,57
|
|KRDMD
|5,21
|300.823.901
|% 2,36
|
|TSKB
|1,88
|153.444.516
|% 3,87
|
|SASA
|19,98
|121.255.844
|% -2,92
|
|SELEC
|18,05
|115.196.583
|% 9,33
|
|PETKM
|5,02
|694.554.996
|% -1,57
|
|TSKB
|1,88
|153.444.516
|% 3,87
|
|KRDMD
|5,21
|300.823.901
|% 2,36
|
|SKBNK
|1,39
|39.366.171
|% 1,46
|
|YGYO
|1,34
|36.724.426
|% 1,52
|
|10:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8134
|7,8171
|% 0,09
|
|Euro
|9,4665
|9,4741
|% 0,16
|
|Sterlin
|10,3939
|10,4460
|% -0,23
|
|Frank
|8,7371
|8,7897
|% 0,06
|
|Riyal
|2,0776
|2,0880
|% 0,09
|
|10:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.865
|1.866
|1,71
|
|Altın Gr.
|469
|469
|0,75
|
|Cumhuriyet
|3.071
|3.116
|6,00
|
|Tam
|3.057
|3.135
|0,74
|
|Yarım
|1.478
|1.516
|0,36
|
|Çeyrek
|741
|758
|0,18
|
|Gümüş.Ons
|24,57
|24,61
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|6,18
|6,19
|0,02
|
|B. Petrol
|48,30
|48,30
|-0,49
|
Seans Raporu
10:13
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10:25
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10:25XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 8, 63 artarak (% 0.72 ) 1, 205
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10:25
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SNPAM, KRVGD, UMPAS, COSMO, SNKRN, ROYAL, SILVR
-
10:25
Tabandan işlem gören hisse senetleri : SAFKR