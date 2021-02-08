***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.02.2021 22:07
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
aylık rapor
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/908443
BIST
18:051.535
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 1.535
|
0
En Düşük
0
18:057,0764
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0032
|Açılış
|: 7,0950
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0450
|
7,0983
En Düşük
7,0620
18:058,5508
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0185
|Açılış
|: 8,5350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4500
|
8,5592
En Düşük
8,5143
18:05418,35
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 1,89
|Açılış
|: 418,35
|
|Önceki Kapanış
|: 416,46
|
419,90
En Düşük
415,69
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ANHYT
|10,49
|12.044.516
|% 0,00
|
|DGKLB
|2,85
|88.810.963
|% 0,00
|
|KNFRT
|20,36
|45.522.182
|% 0,00
|
|TBORG
|21,90
|2.680.350
|% 0,00
|
|RALYH
|5,04
|10.947.472
|% 0,00
|
|ANHYT
|10,49
|12.044.516
|% 0,00
|
|DGKLB
|2,85
|88.810.963
|% 0,00
|
|KNFRT
|20,36
|45.522.182
|% 0,00
|
|TBORG
|21,90
|2.680.350
|% 0,00
|
|RALYH
|5,04
|10.947.472
|% 0,00
|
|DOHOL
|3,66
|4.781.780.844
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,69
|2.965.679.376
|% 0,00
|
|KOZAL
|134,40
|2.181.004.429
|% 0,00
|
|ISFIN
|4,36
|1.512.609.850
|% 0,00
|
|GARAN
|9,84
|1.473.227.920
|% 0,00
|
|DOHOL
|3,66
|4.781.780.844
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,69
|2.965.679.376
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,48
|617.837.866
|% 0,00
|
|ISFIN
|4,36
|1.512.609.850
|% 0,00
|
|ODAS
|4,30
|1.230.742.086
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0699
|7,0764
|% 0,05
|
|Euro
|8,5433
|8,5508
|% 0,22
|
|Sterlin
|9,7169
|9,7656
|% 0,21
|
|Frank
|7,8578
|7,9052
|% 0,18
|
|Riyal
|1,8794
|1,8888
|% -0,10
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.839
|1.840
|9,65
|
|Altın Gr.
|418
|418
|1,61
|
|Cumhuriyet
|2.778
|2.820
|71,00
|
|Tam
|2.764
|2.834
|71,67
|
|Yarım
|1.336
|1.371
|34,66
|
|Çeyrek
|670
|686
|17,34
|
|Gümüş.Ons
|27,36
|27,40
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|6,22
|6,23
|0,01
|
|B. Petrol
|61,12
|61,12
|0,42
|
Seans Raporu
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