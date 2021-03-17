***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
17.03.2021 10:28
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
05-03-2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
aylık rapor
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/918608
BIST
10:191.577
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 6,75
|Açılış
|: 1.575
|
|Önceki Kapanış
|: 1.570
|
1.580
En Düşük
1.575
10:197,5124
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0272
|Açılış
|: 7,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5500
|
7,5283
En Düşük
7,4818
10:198,9300
En Yüksek
|Değişim
|: -0,78%
|| -0,0700
|Açılış
|: 8,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0000
|
8,9700
En Düşük
8,9200
10:19419,57
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 2,67
|Açılış
|: 419,57
|
|Önceki Kapanış
|: 416,90
|
420,39
En Düşük
416,29
BIST En Aktif Hisseler10:19
|TRILC
|23,56
|157.089.669
|% 9,99
|
|FROTO
|229,20
|191.854.786
|% 9,98
|
|BRMEN
|3,15
|385.264
|% 9,76
|
|UMPAS
|1,51
|143.014
|% 9,42
|
|QNBFB
|67,95
|168.788
|% 8,20
|
|ISBIR
|7.067,70
|1.342.863
|% -10,00
|
|TACTR
|25,50
|22.083
|% -5,56
|
|DAGI
|3,01
|1.885.052
|% -5,05
|
|KAPLM
|28,10
|665.788
|% -4,75
|
|DAGHL
|15,42
|507.596
|% -4,46
|
|FROTO
|229,20
|191.854.786
|% 9,98
|
|KARSN
|4,42
|166.371.268
|% 3,51
|
|TRILC
|23,56
|157.089.669
|% 9,99
|
|OTKAR
|449,00
|155.182.225
|% 2,25
|
|TOASO
|40,98
|132.280.986
|% 4,86
|
|KARSN
|4,42
|166.371.268
|% 3,51
|
|GSRAY
|4,17
|87.192.510
|% 0,72
|
|BJKAS
|5,80
|105.489.828
|% 4,69
|
|SISE
|7,82
|129.677.291
|% 0,13
|
|EKGYO
|2,25
|36.376.222
|% 0,00
|
|10:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5099
|7,5124
|% 0,36
|
|Euro
|8,9200
|8,9300
|% -0,78
|
|Sterlin
|10,4245
|10,4768
|% 0,51
|
|Frank
|8,0825
|8,1312
|% 0,22
|
|Riyal
|1,9979
|2,0080
|% 0,37
|
|10:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.736
|1.736
|4,48
|
|Altın Gr.
|419
|419
|1,68
|
|Cumhuriyet
|2.781
|2.823
|-18,00
|
|Tam
|2.769
|2.841
|-16,37
|
|Yarım
|1.338
|1.374
|-7,92
|
|Çeyrek
|671
|687
|-3,96
|
|Gümüş.Ons
|25,94
|25,97
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|6,26
|6,27
|0,02
|
|B. Petrol
|68,73
|68,73
|0,34
|