***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
17.03.2021 10:28
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
05-03-2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
aylık rapor
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/918646
BIST
10:201.577
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 6,86
|Açılış
|: 1.575
|
|Önceki Kapanış
|: 1.570
|
1.580
En Düşük
1.575
10:207,5124
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0272
|Açılış
|: 7,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5500
|
7,5283
En Düşük
7,4818
10:208,9493
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0256
|Açılış
|: 8,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0000
|
8,9672
En Düşük
8,9020
10:20419,36
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 2,46
|Açılış
|: 419,57
|
|Önceki Kapanış
|: 416,90
|
420,39
En Düşük
416,29
BIST En Aktif Hisseler10:20
|TRILC
|23,56
|157.089.669
|% 9,99
|
|FROTO
|229,20
|191.854.786
|% 9,98
|
|BRMEN
|3,15
|385.264
|% 9,76
|
|UMPAS
|1,51
|143.014
|% 9,42
|
|QNBFB
|67,95
|168.788
|% 8,20
|
|ISBIR
|7.067,70
|1.342.863
|% -10,00
|
|TACTR
|25,50
|22.083
|% -5,56
|
|DAGI
|3,01
|1.885.052
|% -5,05
|
|KAPLM
|28,10
|665.788
|% -4,75
|
|DAGHL
|15,42
|507.596
|% -4,46
|
|FROTO
|229,20
|191.854.786
|% 9,98
|
|KARSN
|4,42
|166.371.268
|% 3,51
|
|TRILC
|23,56
|157.089.669
|% 9,99
|
|OTKAR
|449,00
|155.182.225
|% 2,25
|
|TOASO
|40,98
|132.280.986
|% 4,86
|
|KARSN
|4,42
|166.371.268
|% 3,51
|
|GSRAY
|4,17
|87.192.510
|% 0,72
|
|BJKAS
|5,80
|105.489.828
|% 4,69
|
|SISE
|7,82
|129.677.291
|% 0,13
|
|EKGYO
|2,25
|36.376.222
|% 0,00
|
|10:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5099
|7,5124
|% 0,36
|
|Euro
|8,9405
|8,9493
|% 0,29
|
|Sterlin
|10,4198
|10,4720
|% 0,46
|
|Frank
|8,0796
|8,1283
|% 0,19
|
|Riyal
|1,9977
|2,0078
|% 0,36
|
|10:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.734
|1.735
|3,05
|
|Altın Gr.
|419
|420
|2,67
|
|Cumhuriyet
|2.781
|2.823
|-18,00
|
|Tam
|2.769
|2.841
|-16,37
|
|Yarım
|1.338
|1.374
|-7,92
|
|Çeyrek
|671
|687
|-3,96
|
|Gümüş.Ons
|25,95
|25,99
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|6,26
|6,27
|0,02
|
|B. Petrol
|68,73
|68,73
|0,34
|
Seans Raporu
10:20
daha fazla
-
10:35XU100
Endeks 1, 577 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 41 üstünde . İşlem hacmi 2, 347.00 milyon TL de
-
10:35VAKKO
Yüzde 7.38 oranında artışla 18.49 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 243, 187 adet işlem
-
10:32BLCYT
Yüzde 5.50 oranında artışla 11.51 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 532, 145 adet işlem
-
10:31TRILC
Yüzde 9.99 oranında artışla 23.56 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 658, 222 adet işlem
-
10:30
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler BIMAS, GUBRF, TAVHL