***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
17.03.2021 10:28
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
05-03-2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
aylık rapor
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/918605
BIST
13:331.584
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 13,30
|Açılış
|: 1.575
|
|Önceki Kapanış
|: 1.570
|
1.589
En Düşük
1.575
13:337,5026
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0174
|Açılış
|: 7,4950
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5000
|
7,5283
En Düşük
7,4818
13:338,9413
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0176
|Açılış
|: 8,9350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9300
|
8,9672
En Düşük
8,9020
13:33418,80
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 1,90
|Açılış
|: 418,80
|
|Önceki Kapanış
|: 416,90
|
420,39
En Düşük
416,29
BIST En Aktif Hisseler13:33
|EUHOL
|3,63
|19.911.176
|% 10,00
|
|TRILC
|23,56
|159.369.405
|% 9,99
|
|FROTO
|229,20
|223.511.432
|% 9,98
|
|BRMEN
|3,15
|746.786
|% 9,76
|
|LUKSK
|68,00
|17.098.642
|% 9,59
|
|QNBFB
|56,55
|564.185
|% -9,95
|
|TACTR
|25,00
|536.883
|% -7,41
|
|DAGI
|2,94
|28.852.041
|% -7,26
|
|ISBIR
|7.400,00
|3.303.863
|% -5,77
|
|ACSEL
|23,86
|8.064.682
|% -4,48
|
|SISE
|7,98
|921.218.301
|% 2,18
|
|KCHOL
|24,64
|621.047.760
|% 4,94
|
|THYAO
|14,79
|609.105.576
|% 0,34
|
|GARAN
|8,93
|528.959.277
|% 0,79
|
|SASA
|44,08
|455.509.577
|% 0,64
|
|SISE
|7,98
|921.218.301
|% 2,18
|
|EKGYO
|2,25
|246.486.632
|% 0,00
|
|KARSN
|4,51
|450.013.579
|% 5,62
|
|YKBNK
|2,72
|192.745.101
|% 0,37
|
|GSRAY
|4,29
|288.747.289
|% 3,62
|
|13:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4968
|7,5026
|% 0,23
|
|Euro
|8,9365
|8,9413
|% 0,20
|
|Sterlin
|10,3995
|10,4516
|% 0,27
|
|Frank
|8,0711
|8,1198
|% 0,08
|
|Riyal
|1,9939
|2,0039
|% 0,17
|
|13:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.736
|1.736
|4,74
|
|Altın Gr.
|418
|418
|1,56
|
|Cumhuriyet
|2.780
|2.822
|-1,00
|
|Tam
|2.767
|2.837
|-3,42
|
|Yarım
|1.338
|1.372
|-1,66
|
|Çeyrek
|671
|686
|-0,83
|
|Gümüş.Ons
|26,03
|26,06
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|6,27
|6,28
|0,03
|
|B. Petrol
|67,78
|67,78
|-0,61
|