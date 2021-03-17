***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
17.03.2021 10:28
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
05-03-2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
aylık rapor
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/918614
BIST
13:331.584
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 13,30
|Açılış
|: 1.575
|
|Önceki Kapanış
|: 1.570
|
1.589
En Düşük
1.575
13:337,5026
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0174
|Açılış
|: 7,4950
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5000
|
7,5283
En Düşük
7,4818
13:338,9413
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0176
|Açılış
|: 8,9350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9300
|
8,9672
En Düşük
8,9020
13:33418,80
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 1,90
|Açılış
|: 418,80
|
|Önceki Kapanış
|: 416,90
|
420,39
En Düşük
416,29
BIST En Aktif Hisseler13:31
|EUHOL
|3,63
|19.790.268
|% 10,00
|
|TRILC
|23,56
|159.359.439
|% 9,99
|
|FROTO
|229,20
|223.494.700
|% 9,98
|
|BRMEN
|3,15
|746.786
|% 9,76
|
|LUKSK
|68,10
|17.097.825
|% 9,75
|
|QNBFB
|56,55
|564.185
|% -9,95
|
|DAGI
|2,93
|28.568.919
|% -7,57
|
|TACTR
|25,00
|536.883
|% -7,41
|
|ISBIR
|7.400,00
|3.303.863
|% -5,77
|
|ACSEL
|23,88
|8.062.177
|% -4,40
|
|SISE
|7,97
|919.556.565
|% 2,05
|
|KCHOL
|24,66
|618.906.508
|% 5,03
|
|THYAO
|14,78
|609.035.298
|% 0,27
|
|GARAN
|8,93
|520.982.803
|% 0,79
|
|SASA
|44,02
|454.087.513
|% 0,50
|
|SISE
|7,97
|919.556.565
|% 2,05
|
|EKGYO
|2,25
|246.216.532
|% 0,00
|
|KARSN
|4,47
|428.144.424
|% 4,68
|
|YKBNK
|2,72
|192.723.087
|% 0,37
|
|GSRAY
|4,29
|288.424.710
|% 3,62
|
|13:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4986
|7,5020
|% 0,22
|
|Euro
|8,9388
|8,9425
|% 0,21
|
|Sterlin
|10,3970
|10,4492
|% 0,24
|
|Frank
|8,0710
|8,1196
|% 0,08
|
|Riyal
|1,9939
|2,0039
|% 0,17
|
|13:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.737
|1.737
|5,23
|
|Altın Gr.
|419
|419
|1,69
|
|Cumhuriyet
|2.780
|2.822
|-1,00
|
|Tam
|2.768
|2.838
|-2,92
|
|Yarım
|1.338
|1.373
|-1,41
|
|Çeyrek
|671
|686
|-0,71
|
|Gümüş.Ons
|26,04
|26,07
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|6,27
|6,28
|0,03
|
|B. Petrol
|67,81
|67,81
|-0,58
|