***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
17.03.2021 10:28
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
05-03-2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
aylık rapor
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/918641
BIST
13:451.585
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 14,12
|Açılış
|: 1.575
|
|Önceki Kapanış
|: 1.570
|
1.589
En Düşük
1.575
13:457,5088
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0236
|Açılış
|: 7,4950
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5000
|
7,5283
En Düşük
7,4818
13:458,9477
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0240
|Açılış
|: 8,9350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9300
|
8,9672
En Düşük
8,9020
13:45418,74
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 1,84
|Açılış
|: 418,74
|
|Önceki Kapanış
|: 416,90
|
420,39
En Düşük
416,29
BIST En Aktif Hisseler13:43
|EUHOL
|3,63
|20.041.798
|% 10,00
|
|TRILC
|23,56
|159.407.361
|% 9,99
|
|FROTO
|229,20
|223.681.040
|% 9,98
|
|BRMEN
|3,15
|746.786
|% 9,76
|
|ULAS
|5,67
|12.017.620
|% 9,67
|
|QNBFB
|56,55
|564.185
|% -9,95
|
|DAGI
|2,93
|29.575.924
|% -7,57
|
|TACTR
|25,00
|536.883
|% -7,41
|
|ISBIR
|7.400,00
|3.303.863
|% -5,77
|
|DAGHL
|15,40
|1.256.346
|% -4,58
|
|SISE
|7,99
|972.272.975
|% 2,30
|
|THYAO
|14,79
|637.326.179
|% 0,34
|
|KCHOL
|24,72
|625.524.981
|% 5,28
|
|GARAN
|8,91
|549.707.389
|% 0,56
|
|KARSN
|4,52
|531.001.636
|% 5,85
|
|SISE
|7,99
|972.272.975
|% 2,30
|
|KARSN
|4,52
|531.001.636
|% 5,85
|
|EKGYO
|2,24
|247.439.387
|% -0,44
|
|YKBNK
|2,74
|223.103.491
|% 1,11
|
|GSRAY
|4,27
|295.460.520
|% 3,14
|
|13:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5001
|7,5039
|% 0,25
|
|Euro
|8,9390
|8,9418
|% 0,20
|
|Sterlin
|10,4076
|10,4598
|% 0,35
|
|Frank
|8,0671
|8,1157
|% 0,03
|
|Riyal
|1,9939
|2,0039
|% 0,17
|
|13:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.736
|1.737
|4,96
|
|Altın Gr.
|419
|419
|1,94
|
|Cumhuriyet
|2.781
|2.823
|0,00
|
|Tam
|2.770
|2.840
|-0,87
|
|Yarım
|1.339
|1.374
|-0,42
|
|Çeyrek
|671
|687
|-0,21
|
|Gümüş.Ons
|26,03
|26,07
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|6,28
|6,29
|0,04
|
|B. Petrol
|67,73
|67,73
|-0,66
|