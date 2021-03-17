***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
17.03.2021 10:28
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
05-03-2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
aylık rapor
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/918648
BIST
13:461.584
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 14,05
|Açılış
|: 1.575
|
|Önceki Kapanış
|: 1.570
|
1.589
En Düşük
1.575
13:467,5104
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0252
|Açılış
|: 7,4950
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5000
|
7,5283
En Düşük
7,4818
13:468,9492
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0255
|Açılış
|: 8,9350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9300
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8,9672
En Düşük
8,9020
13:46418,74
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 1,84
|Açılış
|: 418,74
|
|Önceki Kapanış
|: 416,90
|
420,39
En Düşük
416,29
BIST En Aktif Hisseler13:46
|EUHOL
|3,63
|20.151.210
|% 10,00
|
|TRILC
|23,56
|159.419.470
|% 9,99
|
|FROTO
|229,20
|223.681.040
|% 9,98
|
|BRMEN
|3,15
|746.786
|% 9,76
|
|LUKSK
|68,10
|17.212.011
|% 9,75
|
|QNBFB
|56,55
|564.185
|% -9,95
|
|DAGI
|2,93
|29.768.627
|% -7,57
|
|TACTR
|25,00
|536.883
|% -7,41
|
|ISBIR
|7.400,00
|3.303.863
|% -5,77
|
|ACSEL
|23,78
|8.637.399
|% -4,80
|
|SISE
|7,98
|972.867.773
|% 2,18
|
|THYAO
|14,79
|648.885.526
|% 0,34
|
|KCHOL
|24,68
|627.063.575
|% 5,11
|
|GARAN
|8,92
|550.648.887
|% 0,68
|
|KARSN
|4,52
|532.184.107
|% 5,85
|
|SISE
|7,98
|972.867.773
|% 2,18
|
|KARSN
|4,52
|532.184.107
|% 5,85
|
|EKGYO
|2,25
|247.509.434
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,74
|242.120.514
|% 1,11
|
|GSRAY
|4,26
|296.600.371
|% 2,90
|
|13:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5055
|7,5104
|% 0,34
|
|Euro
|8,9440
|8,9492
|% 0,29
|
|Sterlin
|10,4070
|10,4592
|% 0,34
|
|Frank
|8,0667
|8,1153
|% 0,03
|
|Riyal
|1,9940
|2,0040
|% 0,18
|
|13:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.736
|1.737
|4,93
|
|Altın Gr.
|418
|418
|1,58
|
|Cumhuriyet
|2.781
|2.823
|0,00
|
|Tam
|2.768
|2.838
|-2,92
|
|Yarım
|1.338
|1.373
|-1,41
|
|Çeyrek
|671
|686
|-0,71
|
|Gümüş.Ons
|26,03
|26,06
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|6,27
|6,28
|0,03
|
|B. Petrol
|67,78
|67,78
|-0,61
|