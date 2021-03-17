***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
17.03.2021 10:28
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
05-03-2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
aylık rapor
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/918651
BIST
13:531.583
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 12,51
|Açılış
|: 1.575
|
|Önceki Kapanış
|: 1.570
|
1.589
En Düşük
1.575
13:537,5078
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0226
|Açılış
|: 7,4950
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5000
|
7,5283
En Düşük
7,4818
13:538,9441
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0204
|Açılış
|: 8,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9300
|
8,9672
En Düşük
8,9020
13:53418,96
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 2,06
|Açılış
|: 418,96
|
|Önceki Kapanış
|: 416,90
|
420,39
En Düşük
416,29
BIST En Aktif Hisseler13:53
|EUHOL
|3,63
|20.161.105
|% 10,00
|
|TRILC
|23,56
|159.698.397
|% 9,99
|
|FROTO
|229,20
|223.794.723
|% 9,98
|
|BRMEN
|3,15
|746.786
|% 9,76
|
|ULAS
|5,67
|12.176.235
|% 9,67
|
|QNBFB
|56,55
|564.185
|% -9,95
|
|DAGI
|2,93
|30.084.356
|% -7,57
|
|TACTR
|25,00
|536.883
|% -7,41
|
|ISBIR
|7.400,00
|3.303.863
|% -5,77
|
|ACSEL
|23,86
|8.649.051
|% -4,48
|
|SISE
|7,95
|1.006.181.735
|% 1,79
|
|THYAO
|14,73
|678.839.893
|% -0,07
|
|KCHOL
|24,64
|630.367.946
|% 4,94
|
|GARAN
|8,91
|560.974.481
|% 0,56
|
|KARSN
|4,48
|556.117.395
|% 4,92
|
|SISE
|7,95
|1.006.181.735
|% 1,79
|
|KARSN
|4,48
|556.117.395
|% 4,92
|
|EKGYO
|2,25
|247.889.160
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,73
|245.479.180
|% 0,74
|
|GSRAY
|4,24
|303.294.383
|% 2,42
|
|13:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5024
|7,5078
|% 0,30
|
|Euro
|8,9390
|8,9441
|% 0,23
|
|Sterlin
|10,4100
|10,4622
|% 0,37
|
|Frank
|8,0661
|8,1147
|% 0,02
|
|Riyal
|1,9941
|2,0041
|% 0,18
|
|13:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.733
|1.734
|1,84
|
|Altın Gr.
|419
|419
|1,84
|
|Cumhuriyet
|2.783
|2.825
|2,00
|
|Tam
|2.769
|2.839
|-1,90
|
|Yarım
|1.338
|1.373
|-0,92
|
|Çeyrek
|671
|687
|-0,46
|
|Gümüş.Ons
|25,98
|26,01
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|6,28
|6,28
|0,04
|
|B. Petrol
|67,56
|67,56
|-0,83
|