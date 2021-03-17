***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
17.03.2021 11:37
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
08-02-2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
aylık rapor
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/918667
BIST
12:541.585
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 14,24
|Açılış
|: 1.575
|
|Önceki Kapanış
|: 1.570
|
1.589
En Düşük
1.575
12:547,4999
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0147
|Açılış
|: 7,4950
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5000
|
7,5283
En Düşük
7,4818
12:548,9362
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0125
|Açılış
|: 8,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9300
|
8,9672
En Düşük
8,9020
12:54418,61
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 1,71
|Açılış
|: 418,68
|
|Önceki Kapanış
|: 416,90
|
420,39
En Düşük
416,29
BIST En Aktif Hisseler12:54
|TRILC
|23,56
|159.270.477
|% 9,99
|
|FROTO
|229,20
|222.934.764
|% 9,98
|
|BRMEN
|3,15
|385.264
|% 9,76
|
|UMPAS
|1,51
|143.014
|% 9,42
|
|LUKSK
|67,45
|16.431.177
|% 8,70
|
|ISBIR
|7.067,70
|1.342.863
|% -10,00
|
|DAGI
|2,95
|25.019.822
|% -6,94
|
|TACTR
|25,50
|22.083
|% -5,56
|
|ACSEL
|23,80
|7.868.085
|% -4,72
|
|DIRIT
|6,50
|62.030
|% -4,41
|
|SISE
|7,98
|870.469.144
|% 2,18
|
|KCHOL
|24,58
|586.837.873
|% 4,68
|
|THYAO
|14,85
|554.155.617
|% 0,75
|
|GARAN
|8,93
|471.446.146
|% 0,79
|
|SASA
|44,38
|429.721.475
|% 1,32
|
|SISE
|7,98
|870.469.144
|% 2,18
|
|EKGYO
|2,25
|241.512.230
|% 0,00
|
|KARSN
|4,44
|352.117.625
|% 3,98
|
|YKBNK
|2,73
|189.665.804
|% 0,74
|
|GSRAY
|4,30
|262.642.104
|% 3,86
|
|12:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4973
|7,4999
|% 0,20
|
|Euro
|8,9309
|8,9362
|% 0,14
|
|Sterlin
|10,3954
|10,4475
|% 0,23
|
|Frank
|8,0654
|8,1140
|% 0,01
|
|Riyal
|1,9940
|2,0040
|% 0,18
|
|12:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.736
|1.736
|4,33
|
|Altın Gr.
|418
|418
|1,60
|
|Cumhuriyet
|2.778
|2.820
|-3,00
|
|Tam
|2.767
|2.837
|-3,79
|
|Yarım
|1.337
|1.372
|-1,83
|
|Çeyrek
|671
|686
|-0,92
|
|Gümüş.Ons
|26,04
|26,07
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|6,27
|6,28
|0,03
|
|B. Petrol
|68,09
|68,09
|-0,30
|