***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
17.03.2021 11:45
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
08-02-2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AYLIK RAPOR
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/918696
BIST
13:021.586
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 15,10
|Açılış
|: 1.575
|
|Önceki Kapanış
|: 1.570
|
1.589
En Düşük
1.575
13:027,5030
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0178
|Açılış
|: 7,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5000
|
7,5283
En Düşük
7,4818
13:028,9386
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0149
|Açılış
|: 8,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9300
|
8,9672
En Düşük
8,9020
13:02418,73
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 1,83
|Açılış
|: 418,61
|
|Önceki Kapanış
|: 416,90
|
420,39
En Düşük
416,29
BIST En Aktif Hisseler13:02
|EUHOL
|3,63
|19.179.720
|% 10,00
|
|TRILC
|23,56
|159.301.977
|% 9,99
|
|FROTO
|229,20
|223.102.539
|% 9,98
|
|BRMEN
|3,15
|746.786
|% 9,76
|
|UMPAS
|1,51
|152.688
|% 9,42
|
|QNBFB
|56,55
|564.185
|% -9,95
|
|DAGI
|2,94
|25.890.533
|% -7,26
|
|ISBIR
|7.400,00
|3.303.863
|% -5,77
|
|TACTR
|25,50
|22.083
|% -5,56
|
|COSMO
|11,50
|66.718
|% -4,17
|
|SISE
|7,98
|887.001.991
|% 2,18
|
|KCHOL
|24,74
|594.994.011
|% 5,37
|
|THYAO
|14,82
|565.415.558
|% 0,54
|
|GARAN
|8,94
|485.472.080
|% 0,90
|
|SASA
|44,38
|435.651.798
|% 1,32
|
|SISE
|7,98
|887.001.991
|% 2,18
|
|EKGYO
|2,24
|242.675.793
|% -0,44
|
|KARSN
|4,43
|355.831.797
|% 3,75
|
|YKBNK
|2,73
|191.739.217
|% 0,74
|
|GSRAY
|4,28
|269.172.703
|% 3,38
|
|13:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4988
|7,5030
|% 0,24
|
|Euro
|8,9344
|8,9386
|% 0,17
|
|Sterlin
|10,3933
|10,4454
|% 0,21
|
|Frank
|8,0631
|8,1116
|% -0,02
|
|Riyal
|1,9933
|2,0033
|% 0,14
|
|13:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.736
|1.737
|4,75
|
|Altın Gr.
|418
|418
|1,55
|
|Cumhuriyet
|2.780
|2.822
|-1,00
|
|Tam
|2.766
|2.836
|-4,29
|
|Yarım
|1.337
|1.372
|-2,08
|
|Çeyrek
|671
|686
|-1,04
|
|Gümüş.Ons
|26,02
|26,06
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|6,27
|6,28
|0,03
|
|B. Petrol
|68,18
|68,18
|-0,21
|