***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
17.03.2021 11:45
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
08-02-2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AYLIK RAPOR
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/918698
BIST
13:351.584
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 13,80
|Açılış
|: 1.575
|
|Önceki Kapanış
|: 1.570
|
1.589
En Düşük
1.575
13:357,5028
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0176
|Açılış
|: 7,4950
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5000
|
7,5283
En Düşük
7,4818
13:358,9415
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0178
|Açılış
|: 8,9350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9300
|
8,9672
En Düşük
8,9020
13:35418,71
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 1,81
|Açılış
|: 418,71
|
|Önceki Kapanış
|: 416,90
|
420,39
En Düşük
416,29
BIST En Aktif Hisseler13:35
|EUHOL
|3,63
|19.955.542
|% 10,00
|
|TRILC
|23,56
|159.372.492
|% 9,99
|
|FROTO
|229,20
|223.584.546
|% 9,98
|
|BRMEN
|3,15
|746.786
|% 9,76
|
|UMPAS
|1,51
|152.688
|% 9,42
|
|QNBFB
|56,55
|564.185
|% -9,95
|
|DAGI
|2,93
|29.043.450
|% -7,57
|
|TACTR
|25,00
|536.883
|% -7,41
|
|ISBIR
|7.400,00
|3.303.863
|% -5,77
|
|ACSEL
|23,88
|8.217.083
|% -4,40
|
|SISE
|7,97
|924.717.033
|% 2,05
|
|KCHOL
|24,68
|622.750.145
|% 5,11
|
|THYAO
|14,77
|619.830.149
|% 0,20
|
|GARAN
|8,92
|539.658.765
|% 0,68
|
|KARSN
|4,53
|486.654.788
|% 6,09
|
|SISE
|7,97
|924.717.033
|% 2,05
|
|KARSN
|4,53
|486.654.788
|% 6,09
|
|EKGYO
|2,24
|246.909.881
|% -0,44
|
|YKBNK
|2,73
|193.347.305
|% 0,74
|
|GSRAY
|4,27
|293.597.030
|% 3,14
|
|13:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4992
|7,5028
|% 0,24
|
|Euro
|8,9376
|8,9415
|% 0,20
|
|Sterlin
|10,4061
|10,4583
|% 0,33
|
|Frank
|8,0680
|8,1166
|% 0,04
|
|Riyal
|1,9937
|2,0037
|% 0,16
|
|13:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.736
|1.736
|4,74
|
|Altın Gr.
|418
|418
|1,56
|
|Cumhuriyet
|2.780
|2.822
|-1,00
|
|Tam
|2.767
|2.837
|-3,42
|
|Yarım
|1.338
|1.372
|-1,66
|
|Çeyrek
|671
|686
|-0,83
|
|Gümüş.Ons
|26,03
|26,06
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|6,27
|6,28
|0,03
|
|B. Petrol
|67,78
|67,78
|-0,61
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