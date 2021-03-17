***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
17.03.2021 11:45
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
08-02-2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AYLIK RAPOR
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/918703
BIST
13:501.584
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 13,30
|Açılış
|: 1.575
|
|Önceki Kapanış
|: 1.570
|
1.589
En Düşük
1.575
13:507,5073
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0221
|Açılış
|: 7,4950
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5000
|
7,5283
En Düşük
7,4818
13:508,9458
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0221
|Açılış
|: 8,9350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9300
|
8,9672
En Düşük
8,9020
13:50418,69
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 1,79
|Açılış
|: 418,69
|
|Önceki Kapanış
|: 416,90
|
420,39
En Düşük
416,29
BIST En Aktif Hisseler13:50
|EUHOL
|3,63
|20.160.778
|% 10,00
|
|TRILC
|23,56
|159.435.138
|% 9,99
|
|FROTO
|229,20
|223.684.019
|% 9,98
|
|BRMEN
|3,15
|746.786
|% 9,76
|
|ULAS
|5,67
|12.041.397
|% 9,67
|
|QNBFB
|56,55
|564.185
|% -9,95
|
|DAGI
|2,93
|29.959.009
|% -7,57
|
|TACTR
|25,00
|536.883
|% -7,41
|
|ISBIR
|7.400,00
|3.303.863
|% -5,77
|
|ACSEL
|23,86
|8.649.051
|% -4,48
|
|SISE
|7,97
|988.056.280
|% 2,05
|
|THYAO
|14,76
|664.751.222
|% 0,14
|
|KCHOL
|24,60
|628.734.698
|% 4,77
|
|GARAN
|8,91
|557.935.877
|% 0,56
|
|KARSN
|4,50
|544.599.449
|% 5,39
|
|SISE
|7,97
|988.056.280
|% 2,05
|
|KARSN
|4,50
|544.599.449
|% 5,39
|
|EKGYO
|2,25
|247.726.054
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,73
|245.142.195
|% 0,74
|
|GSRAY
|4,25
|301.145.833
|% 2,66
|
|13:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5043
|7,5073
|% 0,30
|
|Euro
|8,9402
|8,9458
|% 0,25
|
|Sterlin
|10,4079
|10,4601
|% 0,35
|
|Frank
|8,0657
|8,1142
|% 0,01
|
|Riyal
|1,9935
|2,0035
|% 0,15
|
|13:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.736
|1.736
|4,76
|
|Altın Gr.
|419
|419
|1,94
|
|Cumhuriyet
|2.781
|2.823
|0,00
|
|Tam
|2.770
|2.840
|-0,87
|
|Yarım
|1.339
|1.374
|-0,42
|
|Çeyrek
|671
|687
|-0,21
|
|Gümüş.Ons
|26,01
|26,05
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|6,28
|6,29
|0,04
|
|B. Petrol
|67,71
|67,71
|-0,68
|