***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
17.03.2021 11:45
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
08-02-2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AYLIK RAPOR
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/918704
BIST
13:511.583
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 12,87
|Açılış
|: 1.575
|
|Önceki Kapanış
|: 1.570
|
1.589
En Düşük
1.575
13:517,5065
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0213
|Açılış
|: 7,4950
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5000
|
7,5283
En Düşük
7,4818
13:518,9452
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0215
|Açılış
|: 8,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9300
|
8,9672
En Düşük
8,9020
13:51418,74
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 1,84
|Açılış
|: 418,74
|
|Önceki Kapanış
|: 416,90
|
420,39
En Düşük
416,29
BIST En Aktif Hisseler13:51
|EUHOL
|3,63
|20.151.210
|% 10,00
|
|TRILC
|23,56
|159.434.431
|% 9,99
|
|FROTO
|229,20
|223.683.561
|% 9,98
|
|BRMEN
|3,15
|746.786
|% 9,76
|
|ULAS
|5,67
|12.040.496
|% 9,67
|
|QNBFB
|56,55
|564.185
|% -9,95
|
|DAGI
|2,93
|29.900.423
|% -7,57
|
|TACTR
|25,00
|536.883
|% -7,41
|
|ISBIR
|7.400,00
|3.303.863
|% -5,77
|
|DAGHL
|15,30
|1.313.931
|% -5,20
|
|SISE
|7,98
|974.741.829
|% 2,18
|
|THYAO
|14,79
|656.955.004
|% 0,34
|
|KCHOL
|24,68
|627.175.801
|% 5,11
|
|GARAN
|8,91
|550.982.446
|% 0,56
|
|KARSN
|4,50
|536.182.832
|% 5,39
|
|SISE
|7,98
|974.741.829
|% 2,18
|
|KARSN
|4,50
|536.182.832
|% 5,39
|
|EKGYO
|2,24
|247.636.514
|% -0,44
|
|YKBNK
|2,73
|244.777.173
|% 0,74
|
|GSRAY
|4,25
|299.210.079
|% 2,66
|
|13:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5036
|7,5065
|% 0,28
|
|Euro
|8,9416
|8,9452
|% 0,24
|
|Sterlin
|10,4082
|10,4604
|% 0,35
|
|Frank
|8,0664
|8,1150
|% 0,02
|
|Riyal
|1,9937
|2,0037
|% 0,16
|
|13:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.736
|1.736
|4,23
|
|Altın Gr.
|419
|419
|2,07
|
|Cumhuriyet
|2.781
|2.823
|0,00
|
|Tam
|2.770
|2.840
|-0,87
|
|Yarım
|1.339
|1.374
|-0,42
|
|Çeyrek
|671
|687
|-0,21
|
|Gümüş.Ons
|26,02
|26,05
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|6,28
|6,29
|0,04
|
|B. Petrol
|67,73
|67,73
|-0,66
|